Yetim Vakfından 24 ülkeye kırtasiye desteği

Yetim Vakfı, 24 ülkeden binlerce yetim ve öksüz çocuğun yüzünü güldürecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çocuklar yaz tatilinin ardından yeniden okullarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşarken "Okullar Açılıyor, İyilik Zili Çalıyor" sloganıyla bir kampanya başlatıldı.

Çalışma kapsamında çanta, kalemlik, kurşunkalem, tükenmez kalem, çeşitli derslere uygun defterler, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boya, silgi, kalemtıraş, cetvel ve kitaplardan oluşan kırtasiye ve eğitim destek setleri yetim çocuklara ulaştırılacak.

Afrika'da Burkina Faso, Çad, Libya, Mali, Sudan, Togo, Tunus, Balkanlar'da Arnavutluk, Bosna-Hersek, Güney ve Güneydoğu Asya'da Bangladeş, Bangladeş/ Arakan mülteci kampları, Filipinler/Moro, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Kafkasya'da Azerbaycan, Orta Doğu'da Filistin, Irak, İran, Lübnan, Lübnan/Filistin mülteci kampları, Suriye, Yemen ve Türkiye olmak üzere toplam 24 ülkede kırtasiye malzemesi desteği sunulacak.

Proje yapılacak ülkelerin belirlenmesinde özel veriler kullanılıyor ve yöntem titizlikle uygulanıyor. Ülkelerin belirlenmesindeki en önemli etken ise ülkedeki yetim çocuklar tablosu oluşturuyor. Çalışmalarda dünya yetim nüfusunun önemli bir kısmını barındıran ve son dönem istatistiklerine göre dünyadaki her üç yetimden ikisinin bulunduğu Afrika kıtası öne çıkıyor. Afrika'yı yoksulluk ve doğal afetlerin yaşandığı Güneydoğu Asya ile savaş, kaos ve potansiyel kriz bölgeleri olmaları nedeniyle Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkasya takip ediyor.

Hayırseverler, kampanyayla 300 lira karşılığında bir çocuğa kırtasiye desteği verebilecek.