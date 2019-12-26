Yılbaşı tatili iç bölgelerdeki turizm kentlerini de hareketlendirdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, yılbaşı tatili için otellerin yanı sıra kayak, kaplıca gibi imkanlar sunan, tarihi mekanları bulunan kentlerin de tercih edildiğini söyledi.

Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene turizm sezonunun güzel geçtiğini, yılın son günlerinde de yılbaşı tatili dolayısıyla iç ve dış pazarda hareketlilik yaşandığını belirtti.

Bazı tatilcilerin yılbaşı tatilini hafta sonuyla birleştirdiklerine işaret eden Saraçoğlu, "Yılbaşı salı gecesine denk geliyor. Bazı firmalar çalışanlarına 5 gün tatil veriyor. Eğer bu yaygın olursa iç pazardaki turist sayısında artış olacağını düşünüyoruz." dedi.

Saraçoğlu, yılbaşı tatili için fiyatların 500 lira ile 2 bin lira arasında değiştiğini dile getirdi.

İç pazarda hareketliliğin sağlanması, turistik faaliyetlerin daha güvenli gerçekleştirilmesi ve acenteler arasında dayanışmanın artırılması için TÜRSAB Rota Projesi'ni hayata geçirdiklerini söyleyen Saraçoğlu, şöyle devam etti:



"TÜRSAB Rota'nın içine her bölge kendi turistik değerlerini koyuyor ve paket programlar oluşturuyor. Örneğin Antalya'dan Bursa'ya turizm hareketi yapacak bir acente, o portala girerek Bursa'daki turizm paketlerinden seçim yapıyor. Bu projeyle iki acente birliktelik sağlıyor. Böylece hem kaçak turların önüne geçiliyor hem de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından denetlenen bir sistem dahilinde kredi kartıyla alışveriş söz konusu oluyor. Bu, turizme ivme kazandıracak, iç pazarı hareketlendirecek. Özellikle Bursa'nın keşfedilmemiş değerlerini TÜRSAB Rota içinde sunuyoruz."



"İç bölgelere doğru hareketlilik var"



Murat Saraçoğlu, yılbaşı tatiline yönelik tercihlerle ilgili bilgi verirken de şunları kaydetti:

"Yılbaşı turizmi eğlence ağırlıklı olduğu için sanatçılı oteller tercih ediliyor. Ayrıca Türkiye'nin farklı bir yöresinde yılbaşını geçirmek isteyen kitleler, aileler var. 'Hem kayağımızı yapalım, kaplıcalardan istifade edelim hem de kentin tarihi ve turistik yerlerini görelim, yemeklerinden yiyelim.' diyen gruplar var. Türkiye'nin her bölgesinde bu hareketlilik gözleniyor. Son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla iç bölgelere doğru bir hareketliliğin olduğu gözlemleniyor. Tarihsel geçmişi olan, kendini turizme açan şehirlerimizde hareketlilik fazla. Bunların içinde Afyonkarahisar, Abant, Safranbolu, kayak bölgeleri Uludağ, Erciyes ve Palandöken'de bir hareketlilik söz konusu. Bursa, Çanakkale, Pamukkale ve Kapadokya bölgelerinde de yoğun bir yılbaşı talep akışının olduğunu gözlemliyoruz."