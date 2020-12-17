KIRKLARELİ - Yıldız Dağları eteklerinden sofralara gelen lezzet: "pancar pekmezi" - Son Dakika

KIRKLARELİ - Yıldız Dağları eteklerinden sofralara gelen lezzet: "pancar pekmezi"

17.12.2020 11:03

Kırklareli'nde köylü kadınların büyük emek harcayarak geleneksel yöntemlerle ürettiği "pancar pekmezi" sofralara sağlık ve lezzet katıyor.

Kırklareli'nde köylü kadınların büyük emek harcayarak geleneksel yöntemlerle ürettiği "pancar pekmezi" sofralara sağlık ve lezzet katıyor.

Pekmeziyle adını duyuran Pınarhisar ilçesine bağlı Poyralı köyünde bugünlerde hemen hemen her evin bahçesinde pekmez üretiliyor.

"Havası pekmez kokan" köyde tarlalardan sökülen pancarlar evlerin bahçelerine getiriliyor.

Yıldız Dağları eteklerinde kaynak sularıyla yetiştirilen pancarlar, pekmezhanelerde tahta ezme makinesinde sıkıştırılarak posasından ayrılıyor. Pancarın şırası "bumba" adı verilen büyük kazanlarda bir süre kaynatıldıktan sonra 50 litrelik kazanlara alınıyor.

Bu kazanlarda yaklaşık 14 saat odun ateşinde kaynatılarak pekmez haline getirilen şıra, üç defa süzüldükten sonra şişelenerek Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. Özellikle kış aylarında tercih edilen pekmez, böylece sofradaki yerini alıyor.

"Katkı maddesi kullanılmıyor"

Köy sakinlerinden 68 yaşındaki Hatice Uzun, AA muhabirine, pancar pekmezinin zahmetli yolculuğunun ardından sofralara geldiğini söyledi.

Tarlaların sürüldükten sonra pancarların ekildiğini, sulama ve kazım işlemlerinin ardından sonbaharda söküldüğünü ifade eden Uzun, pekmezhanelere getirilen pancarların birçok işlemden geçtiğini anlattı.

Suyla temizlenen pancarların şırasının alınması için büyük kazanlarda kaynatıldığını dile getiren Uzun, daha sonra pekmez tavalarında kaynatılan şıranın pekmeze dönüştüğünü dile getirdi.

Uzun, odun ateşinde kaynayan pekmezin daha lezzetli olduğunu vurgulayarak, "Yapımı çok zor oluyor. Gece 03.00'te pekmezhanelere gelerek ateşimizi yakıyoruz. 14 saat kaynayan pancar, pekmez olarak sofralara geliyor. Bizim pekmezimizde en ufak bir katkı maddesi yok. Allah topraktan ne veriyorsa biz de onu sunuyoruz." diye konuştu.

Pancar kaynatırken zaman zaman maniler, şarkılar ve türküler seslendirdiklerini ifade eden Uzun, bunun da işin keyifli yanı olduğunu dile getirdi.

Uzun, ürettikleri pekmezi Edirne, Tekirdağ, İstanbul, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerine gönderdiklerini, zaman zaman yurt dışından gelen talepleri de karşıladıklarını sözlerine ekledi.

KIRKLARELİ - Yıldız Dağları eteklerinden sofralara gelen lezzet: pancar pekmezi
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları eteklerinden sofralara gelen lezzet: pancar pekmezi
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları eteklerinden sofralara gelen lezzet: pancar pekmezi
KIRKLARELİ - Yıldız Dağları eteklerinden sofralara gelen lezzet: pancar pekmezi

Yıldız Dağları, Kırklareli, Pınarhisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Yıldız Dağları eteklerinden sofralara gelen lezzet: 'pancar pekmezi' - Son Dakika


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