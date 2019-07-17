Yılın ilk yarısında yabancıya konut satışı rekor kırdı

Yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yıllara göre sayıları ikiye katlanan yabancıların konut satın alma rakamlarını, RE/MAX'in İstanbul, Ankara ve Antalya ofislerinden, alanında uzman gayrimenkul danışmanları yorumladı.

Globalde en fazla gayrimenkul satışına aracılık eden RE/MAX, son yıllarda Türkiye'deki emlak piyasasındaki hareketlenmede yabancıların da payına dikkat çekiyor. Özellikle Irak, Pakistan, İran ve Suudi Arabistan'dan gelip Türkiye'ye yerleşenler, yaşamak için kiralık ev bulmaktansa satın almayı tercih ediyor. Diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin daha ulaşılabilir fiyatlarla, kaliteli yaşam standartları sunması, uluslararası alanda sağladığı avantajlar, vatandaşlık için tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden.

Yabancıların en çok ev satın aldıkları üç büyükşehirde faaliyet gösteren RE/MAX ofislerinden uzman gayrimenkul danışmanları, yılın ilk yarısında geçen yıllara oranla sayıları neredeyse yarı yarıya artan yabancıların konut alma istatistiklerindeki ilginç detaylara dikkat çekiyor. Verilere göre Orta Doğu ve Arap ülkelerinden gelenler en çok İstanbul, Ankara ve Antalya'dan ev almayı tercih ediyor. Bu üç şehri Trabzon, Adapazarı, Yalova, Bursa, Muğla, Mersin, Aydın ve Konya takip ediyor. Vatandaşlık şartı gereği de, aldıkları evlerin değeri minimum 250 bin dolar oluyor.

Satın alma rakamları ikiye katlandı

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında 7 binlerde olan yabancıların Türkiye'den konut alma rakamı, 2019'un Haziran ayı itibari ile 13 bin 338 oldu. Geçen yıllarda, pazar payı yüzde 4 oranında olan yabancıya konut satışı, bu sene üçe katlanarak yüzde 12'lere çıktı. Konut almak için Türkiye'yi tercih edenler yine farklı şehirlerde farklı bütçelere göre hareket ediyorlar. İstanbul'da 250 bin – 500 bin dolar aralığında evler tercih edilirken bu rakamlar Antalya'da 100 bin dolar ila 200 bin dolar arasında değişiyor. Vatandaşlık yasasının gündeme gelmesiyle Antalya'da 250 bin dolar ve üzerindeki gayrimenkullere de ilgi olduğu görülüyor. Ankara'da ise fiyatları 800 bin dolara ulaşan daireler rağbet görüyor.

Beylikdüzü en tercih edilen semt

Yabancıların ev aldığı bölgelere bakıldığındaysa beklenenin dışında yerler dikkat çekiyor. İstanbul'da Esenyurt ve Beylikdüzü en çok tercih edilen yerler olurken Antalya'da denize yakın olan Muratpaşa, Konyaaltı, Alanya ve Manavgat seçiliyor. Ankara'da ise gelir düzeyi yüksek olanlar Çankaya'dan yana tercih yaparken, daha düşük bütçeliler Mamak ve Altındağ'dan konut satın alıyor.

Pakistan ve Irak'tan artan talep var

Türkiye'den konut alan yabancılar arasında ilk sırada Iraklılar yer alıyor. Irak'ı da İran, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Sudan, Azerbaycan takip ediyor. Son dönemde Türkiye'den konut alan milletlerden biri de Pakistanlılar. Pakistan'ın Türkiye'ye 600 milyon dolara yaklaşan doğrudan yatırımı, ticaret hacminin 497 milyon dolara yaklaşması, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere Türkiye'yi Pakistanlılar için cazip bir hale getiriyor. Pakistan'ın kurucusu Muhammet Ali Cinnah'ın Atatürk hayranı olması da bir diğer tercih edilme nedeni.

Yüksek eğitimliler tercih ediyor

Konut satın alan yabancılarla ilgili ilginç bir detay ise çoğunun üniversite mezunu, eğitimli ve kendi ülkelerinde aydın kesim olarak tanımlanan kişiler olmaları. Yaş oranlarına bakıldığında 30-45 yaş arasındakiler öne çıkıyor. Emekliliğini Türkiye'de geçirmek isteyen 60 yaş üstü yabancıların sayıları ise hiç de az değil.

Ticari yatırımlar önemli etken

RE/MAX'ın verilerine göre Türkiye'yi yabancılar için cazip hale getiren en önemli detaylardan biri de, son yıllarda gelişen ticaret hacmi. Dini ve kültürel yakınlık, Avrupa ve Asya'ya yakın olduğu için seyahat imkanı, vatandaşlıkla gelen birçok ülkeye vizesiz giriş ve kolay vize alma kolaylığı tercih sebebi oluyor. İş kurarken sağlanan vergi muafiyeti de büyük bir artı. Avrupa ülkelerine göre ucuz ve daha ılıman ikliminin olması tercih edilmesindeki diğer bir etken. Rusya gibi soğuk ülkelerden gelenler Antalya gibi sıcak şehirlerden ev almayı tercih ediyor. Sıcak ülkelerden gelenler ise Trabzon gibi daha ılıman iklime sahip şehirlere gidiyor.