YÖK'ten "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Çalıştayı" - Son Dakika

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından ilki 2017 yılında düzenlenen "KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Çalıştayı"nın ikincisi salgın koşulları nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN, HAVELSAN, AFAD, Nükleer Düzenleme Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve TÜBİTAK yetkililerinin yanı sıra KBRN alanında lisansüstü programı bulunan yükseköğretim kurumlarının ilgili temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "Yeni YÖK"ün gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ve pandemi sürecine ilişkin yükseköğretim alanındaki yeniliklerden bahsetti. YÖK olarak ihtiyaç duyulan alanlarda insan yetiştirmek üzere tüm sağlık alanlarının yanı sıra "KBRN" yani maruziyet ve savunma konusunu 2017 yılında Yükseköğretim Kurulunda düzenledikleri KBRN Çalıştayı'nda gündeme aldıklarını hatırlatan Saraç, Milli Savunma Üniversitesi dahil Ankara Yıldırım Beyazıt, Gebze Teknik, Hacettepe, İskenderun Teknik, Sağlık Bilimleri, Selçuk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olmak üzere toplam sekiz üniversitede "KBRN" alanında yüksek lisans programı, Sağlık Bilimleri ve Selçuk Üniversitesi olmak üzere toplam iki üniversitede ise doktora programlarının bulunduğunu belirtti. Tıbbi KBRN"nin doçentlik alanına dahil edildiğini ve YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında KBRN çalışmalarının öncelikli alanlar arasında yer aldığını vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, YÖK bünyesinde KBRN Çalışma Grubu oluşturulduğunu ve bu çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Üniversitelerde KBRN konusunda belirlenen kurumsal yapılanmaların geliştirilmesi için çalışmalarının devam edeceğini belirten Saraç, katılımcılara verdikleri destek ve sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

(Mustafa Cenik/İHA)