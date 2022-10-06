Hamile kadının canı şeftali çekince bahçe sahibinin yaptığı duygulandırdı! - Son Dakika
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Hamile kadının canı şeftali çekince bahçe sahibinin yaptığı duygulandırdı!

06.10.2022 16:58

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan bahçe sahibi Yaşar Demiral, hamile bir kadının canının şeftali geçmesinden sonra ağacına "Helaldir, yiyebilirsiniz" notu astı. Bu notu görenlerin ise duygulandığı belirtildi.

İnönü Mahallesi 7048. Sokak'taki evinin bahçesinde meyve ağaçları olan Yaşar Demiral, yoldan geçenlerin meyvelerinden gönül rahatlığıyla alabilmeleri için "Dalından şeftali ve incir yemek helaldir, yiyin" diye yazı astı. Demiral, gazetecilere yoldan geçenlerin bahçelerinde bulunan ağaçlardaki meyvelerden yiyebilmesi için yazıyı astığını söyledi.

"HAMİLE KADININ CANI ÇEKTİ"

Bölgeden geçenlerden canı meyve çekenler olabildiğini dile getiren Demiral, "Bir çift geçiyordu bahçenin önünden, kadın hamileydi. Eşine şeftalilerin çok güzel olduğunu söyledi. Biz de bunu duyduk ve kendisine ikram ettik. Bu bizi çok sevindirdi, mutlu olduk. Bundan yana böyle bir şeye başvurduk." diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DE YESİN İSTİYOR

Evinin okul güzergahında olduğunu da belirten Demiral, öğrencilerin meyvelerden yiyebileceğini kaydetti. Demiral'ın davranışı, çevresindekilerin takdirini kazandı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile kadının canı şeftali çekince bahçe sahibinin yaptığı duygulandırdı! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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