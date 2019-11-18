Son Dakika Haberleri: YTB'den kardeş topluluklara "Gelecek Nesil Akademisi"
Son Dakika Güncel YTB'den kardeş topluluklara 'Gelecek Nesil Akademisi' - Son Dakika

YTB'den kardeş topluluklara "Gelecek Nesil Akademisi"

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(YTB) tarafından 'Gelecek Nesil Akademisi' programı düzenlendi.

YTB'den kardeş topluluklara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı(YTB) tarafından 'Gelecek Nesil Akademisi' programı düzenlendi.


YTB tarafından kardeş topluluklara mensup gençlerin yaşadıkları ülkelerin sosyal ve kültürel yaşamına aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla 'Gelecek Nesil Akademisi' programı düzenlendi. Gelecek Nesil Akademisi; kardeş topluluklara mensup gençlerin yaşadıkları ülkelerin sosyal, kültürel yaşamına aktif olarak katılabilmeleri, kazandıkları bilgi ve yetkinliklerini hem yaşadıkları ülkeler hem de anavatanları için kullanabilmeleri, genç kuşakların doğru yönlendirilmesi ve bilgi birimlerinin arttırılması ile yakından ilgili. YTB Başkanı Abdullah Eren burada bir konuşma yaparak, 'Gelecek Nesil Akademisi'nin önemine vurgu yaptı.


"Akademi'de Türkiye'nin yakın tarihine bakıp bizim ülkemizle bağlantısı var mı onları öğreneceğiz"


'Gelecek Nesil ' programı kendilerine faydalı olduklarını ifade eden Mohammed Ben Ayub, "Gelecek nesil nasıl olacak diye konuşuyoruz. Eski tarihleri anlatıp, kendimiz hakkında bilgiler alıyoruz. Biz önce tarihi bileceğiz sonra kendimizi biliriz. Biz tarihimizi bilirsek, geleceği daha iyi anlatır ve biliriz. Biz tarihleri anlamaya çalışıyoruz. Başka ülkelerde hangi sorunlar var onlar hakkında konuşuyoruz. Daha sonrasında biz Türkiye'nin tarihine bakıp, bizimle bağlantısı var mı onları öğreneceğiz. Bizim için çok faydalı bir akademi olacaktır" dedi.


16 - 24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan programa 210 kişi başvuru yaptı. Katılımcılar hepsi lisans mezunu olup ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında eğitim almış kişilerden oluşmaktadır. Programa 19 farklı ülkeden Rohingya, Filipinler Bangsamoro, Hindistan, Tayland, Endonezya ve diğer kardeş topluluklara mensup 40 genç katılım sağladı. Katılıma gerçekleştirecek olan gençler, Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Avustralya, Japonya ve İsveç gibi ülkelerden gelen, yaşadıkları ülkelerde aktif faaliyet gösteren gençlerden oluşuyor. YTB Başkanı Abdullah Eren daha sonrasında kardeş topluluklarla fotoğraf çekildi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da benzin zammı protestolarında 12 kişi hayatını kaybetti
ABD, petrol için Kamışlı'nın doğusundaki yeni bir askeri üste konuşlandı ABD Başkanı Trump, azil soruşturmasında ifade vermeyi düşündüğünü açıkladı Trump: İfade vermeyi düşünüyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:04:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: YTB'den kardeş topluluklara "Gelecek Nesil Akademisi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]