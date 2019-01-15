Son Dakika Haberleri: Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Üçüncü Ödülünü Aldı

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Üçüncü Ödülünü Aldı

1 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sportif yatırımlarından biri olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi üçüncü ödülünü aldı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Üçüncü Ödülünü Aldı, System.String[]
Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sportif yatırımlarından biri olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi üçüncü ödülünü aldı.

2016'da "Yılın Spor Projesi", 2017'de "Yılın En İyi Spor Yatırımı" ödülünü alan Uluslararası Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, FIFEX - Futbol Endüstrisi Forum & Fuarı'nda 2018'in "En İyi Kamp Bölgesi" ödülünü kazandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Mehmet Sekmen adına Genel Sekreter Ali Rıza Kiremitci aldı. Kiremitci ödülü futbol emektarı Türkiye A Milli Takım Eski Teknik Direktörü Tınaz Tırpan'ın elinden aldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Erzurum'un en önemli sportif yatırımı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'miz 2016'dan bu yana üç kez üst üste ödül aldı. 'Yılın Spor Projesi', 'Yılın En İyi Spor Yatırımı' ödülü sonrası bu kez de 'En İyi Kamp Bölgesi' ödülünü aldık. Bize bu ödülü layık gören spor otoriteleri ve jüriye çok teşekkür ediyoruz. İnşallah nasip olursa ikinci dönemimizde yeni sahalar ve salon sporlarında da spor kulüplerimize ve sporcularımıza kamp imkanı sunacak yeni tesisler yapacağız. Uluslararası Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'mize daha çok sahalar yapacağız. Bu konuda çok iddialıyız. Avrupa'nın futbol devlerinin, altın ayakların Erzurum'da kamp yapması için spor kulüplerine özel programlar ve alternatif kamp seçenekleri sunacağız." Bu arada Antalya FIFEX - Futbol Endüstrisi Forum & Fuarı'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin standını gezen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, BJK Başkanı Fikret Orman ve yıldız futbolcular, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hakkında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitci'den bilgi aldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:22 Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Futbol, Erzurum, Güncel
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