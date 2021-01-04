Yunanistan'da kabine revizyonu - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülke ekonomisine destek vermek amacıyla kabinesini revize etti. Başbakan Miçotakis, ekonomi ve dışişlerinde politikada süreklilik sinyali vermek adına kilit bakanlıklarda değişiklik yapmadı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde aşılama kampanyasının başlaması ile Yunanistan kabinesi revize edildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle büyük darbe alan Yunan ekonomisini düzeltmeyi amaçlayan revize planını gerçekleştirdi. Revize planı kapsamında Atina Üniversitesi Profesörü Christos Tarantilis Hükümet Sözcüsü görevine getirilirken, Potami Partisi'nin eski bir üyesi olan Nicholas Yatromanolakis ise Kültür Bakanı Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Profesör Tarantilis yaptığı açıklamada, "Her hükümet doğru zaman geldiğinde esneklik göstermelidir" ifadelerini kullandı. Tarantilis, Tarım ve Gıda Bakanı Makis Voridis'in İçişleri Bakanlığı görevine atandığını ifade ederek, Voridis'in eski koltuğuna ise Milletvekili Spilios Livanos'un oturduğunu belirtti.

Yeni kabinede Tarım Bakanı Yardımcısı Kostas Skrekas, Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis'in koltuğuna geçerken, Hatzidakis ise yeni görevine Çalışma Bakanı olarak başladı. Maliye Bakanı Christos Staikouras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un ise Yunanistan ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları nedeniyle son aylarda artan gerginlikler nedeniyle görevlerine devam ettiği açıklandı. Harry Theoharis'in ise Yunanistan ekonomisinin merkezi olarak tabir edilen Turizm Bakanlığı görevine devam ettiği belirtildi.

Borç krizinden 2018 yılında çıkan Yunanistan'ın ekonomisinde 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle yüzde 10 daralma yaşandı. Yunanistan, 2021 yılının ikinci yarısında ekonominin toparlanmasını umut ediyor.

-İHA-