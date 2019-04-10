Yurt İçi Piyasalar, Ekonominin Yeni Yol Haritasına Odaklandı

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ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit

Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi