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Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi - Son Dakika

Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi

09.12.2021 14:22
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi

ANTALYA'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38) tarafından satırla başı kesilerek öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul (18), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

ANTALYA'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38) tarafından satırla başı kesilerek öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul (18), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Olay, salı günü Kepez ilçesindeki Antalya İlim ve Kültür Derneği Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Şizofreni ve duygu durum bozukluğu tanısı olan ve 4 aydır, aylık olması gereken kontrollerini yaptırmadığı belirlenen Güney tutuklanırken, Tuğrul'un cenazesi otopsinin ardından babası Halil Tuğrul tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirildi.

Mehmet Sami Tuğrul için Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi oğlunun tabutu başında konuşan Halil Tuğrul, "Kelimelerin, sözün bittiği yerdeyiz. Bugün bizim Şeb-i Arusumuz, biz bunu düğün gecesi olarak düşünüyoruz Mevlana'nın diliyle. Dünyanın geçici bir yer olduğunu, emanet sahibinin vakti saati geldiğinde emanetini aldığını, bizim bu konuda bir irademizin, bir etkimizin olamayacağının bilincindeyiz. Evet, önü vahşet gibi biz arkasındaki rahmete talibiz. O şekilde düşünüyoruz. Evladımız, biz annesi babası olarak yaşı, ömrü, hikayesi bizim için kısa oldu. Ama o kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı" dedi.'ŞAHSIN KRİZ ANINA DENK GELDİĞİ İÇİN OLAN BİR VAHŞET'Bu olaydan dersler çıkarılması gerektiğini belirten Halil Tuğrul, şöyle devam etti: "Kendisinin kaldığı, konakladığı eller, emin ellerdi. Biz bundan eminiz. Daha önce defaatle kardeşlerimizden, değişik kişilerden bu emanet yuvasına koyduklarımızdan hep randıman aldık. Biz o konuda asla yanlış fikre asla katılmıyoruz. Sadece bizim buradan çıkaracağımız bir ders var. Bu hastalıklı şahıs maalesef son zamanlarda kontrollerinin dışına çıktığı için böyle insanları işe alıp yerleştirirken adeta pimi çekilmiş birer bomba gibi toplumun, halkın içine koyarken devlet büyüklerimizin bir daha, bir daha düşünmesini istiyorum. Buradan dersler çıkarılmalı, ibretler çıkarılmalı, aynı hatalar tekrar edilmemeli. Bizim evladımız orada herhangi bir kavga, herhangi karşılıklı bir tartışma değil, tamamen denk geldiği için o şahsın kriz anına, bunun neticesinde olan bir vahşet. Biz kendisinden razı olduk, defaatle bizi gururlandırdı, sevindirdi. Rabbim daha çok seviyormuş ki bizden, daha kısa sürede yanına aldı."Tuğrul'un mezun olduğu Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nin Müdürü Vural Gök ise, "Öğrencimiz geçen yıl mezun olmuştu. Derslerine devam eden, çalışkan, inançlı bir öğrencimizdi. Çok efendi, sakin, sessiz bir yapıya sahipti. Biz kendisine çok üzüldük. Allah rahmet eylesin" dedi.

Mehmet Sami Tuğrul'un cenazesi helallik alınmasının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi
Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi

Kahramanmaraş, Mehmet Sami, Üniversite, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurtta başı satırla kesilerek öldürülen Mehmet toprağa verildi - Son Dakika
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