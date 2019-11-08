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Yurtta hava durumu

6 saat önce

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 24


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26


Adana: Az bulutlu ve açık 30


Antalya: Az bulutlu ve açık 27


Samsun: Az bulutlu ve açık 25


Trabzon: Az bulutlu ve açık 21


Erzurum: Az bulutlu ve açık 16


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23 - İSTANBUL

İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:10 Kaynak: İHA
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