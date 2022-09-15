Tarım ilaçlarından zehirlenen kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı

Zehirlenme şüphesiyle Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine bitkin halde getirilen kara akbaba, 2 ay süren tedavisinin ardından doğaya salındı.

Bir metreyi aşan boyu, üç metrelik kanat açıklığı, 14 kilograma varan ağırlığa sahip olan ve Avrupa'da yaşayan en büyük yırtıcı kuş olma özelliği taşıyan kara akbaba, iki ay önce Beypazarı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince bulundu.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen akbaba, Yaban Hayvanları Kliniğinde tedaviye alındı.

İki ay boyunca devam eden tedaviyle gücünü tekrar kazanan kara akbaba, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel ile akademisyenler ve öğrenciler katılımıyla Soğuksu Milli Parkı'nda yeniden doğaya salındı.

Nesli tehlike altında

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ünüvar, kara akbabaların nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir kuş türü olduğunu ve Türkiye'de özellikle Eskişehir ve Kızılcahamam'da yoğun olarak yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'de 200 civarında eş bulunduğunun tahmin edildiğini belirten Ünüvar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile fakülte arasındaki protokol kapsamında kara akbabanın iki ay önce hayvan hastanesinde tedaviye alındığını anlattı.

Burada, farklı kademedeki doktor ve intern veteriner hekimlerin gayretleriyle kara akbabanın sağlığına kavuştuğunu ve doğaya salındığını kaydeden Ünüvar, "Kendini artık daha özgür hissedeceği bir yaşamla buluşmuş oldu." dedi.

"Zirai mücadele ilaçlarıyla zehirlendi"

Dekan Yarsan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yaralanan hayvanların kendilerine getirildiğini anlattı.

Yılda yaklaşık bin hayvanı tedavi ettiklerini belirten Yarsan, cerrahi müdahale ve sonrasında rehabilitasyon hizmetiyle tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldıklarını bildirdi.

Yarsan, "Doğaya saldığımız kara akbaba da zirai mücadele ilaçlarıyla zehirlendi. Bize geldiğinde son derece güçsüz, bitkin, halsiz bir şekildeydi. İki aylık bir tedavi sürecini bizde geçirdi." diye konuştu.

"Destekleyici tedaviler uygulandı"

Hayvan Hastanesi Başhekimi Şenel ise yaban hayvanları biriminde kendilerine gelen akbabayı destekleyici tedavilerle damar yolundan beslediklerini aktardı.

Ağızdan beslemeye başladıktan sonra sürecin kolaylaştığını belirten Şenel, daha sonrasında düzenli beslemeyle ve ilaç tedavisiyle akbabanın gücünü tekrar kazandığını söyledi.

Şenel, "Olması gereken kilosuna ulaştırdıktan sonra birazcık küçük kanat çalışmaları üzerine bugün doğaya kavuşturduk." dedi.

Şenel, yardıma muhtaç bir yaban hayvanı görüldüğünde 112 hattı aranarak bildirimde bulunulabileceğini sözlerine ekledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar ise böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.