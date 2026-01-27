Zemin Çökmesi İzmit'te Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Zemin Çökmesi İzmit'te Paniğe Neden Oldu

Zemin Çökmesi İzmit\'te Paniğe Neden Oldu
27.01.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te bir evde zemin çökmesi ve çatlaklar nedeniyle yapılar tahliye edildi. AFAD incelemesi sürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde meydana gelen zemin çökmesi ve duvarlarda oluşan çatlaklar paniğe sebep oldu. Fayansların kabarması üzerine AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası yapı tedbiren tahliye edildi.

Olay, İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde son günlerde çatlaklar oluştu, zemin kısmında çökmeler, tabanda oynama gözlemlendi. Fayansların kabarmasıyla da durum fark edildi. Bölgeye çağrılan AFAD ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmede binanın riskli olabileceği belirtilirken, can güvenliği sebebiyle ev tedbiren boşaltıldı. Olayla ilgili teknik incelemeler devam ediyor.

Ev sahibi ailesinin yakınlarından Oktay Arslan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Evde çatlaklar oluşmaya başladı, ayağımızı bastığımız yer çökmeye başladı, her yer oynuyordu. Fayanslar kabardı. Önceden buralarda havuz vardı. Sular oraya doğru gidiyor. Büyük ihtimalle tünel boşaldı, zemin kayma yaptı. Bahçede yaklaşık 20 metre boyunca bir çukur oluştu. Zamanında oraya çekyat, soba, buzdolabı gibi eşyalar doldurmuştuk. Bir yağmur akşamında bahçe komple aşağıya indi, bahçe duvarı çöktü. Şükür ki yaralanan olmadı, ev tedbiren tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bölgede detaylı jeolojik ve yapısal inceleme yapılacağını, evle ilgili nihai kararın teknik rapor sonucunda verileceğini bildirdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, incelemeler tamamlanana kadar yapıya girişe izin verilmeyeceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Kocaeli, Polis, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zemin Çökmesi İzmit'te Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
ABD’deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir ABD'deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir
Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüş hazırlığında Ünlü ismin yerine geçecek Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:32
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 20:20:58. #7.11#
SON DAKİKA: Zemin Çökmesi İzmit'te Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.