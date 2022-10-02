Zeytinburnu 18. Yöresel Günler Şöleni Türk Dünyası Gecesi ile başladı - Son Dakika
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Zeytinburnu 18. Yöresel Günler Şöleni Türk Dünyası Gecesi ile başladı

02.10.2022 16:18
Zeytinburnu 18. Yöresel Günler Şöleni Türk Dünyası Gecesi ile başladı

Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği 18. Yöresel Günler Şöleni Türk Dünyası Gecesi ile başladı.

Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği 18. Yöresel Günler Şöleni Türk Dünyası Gecesi ile başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 gün boyunca farklı yöreleri 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya getirecek etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin 81 ilini çevreleyen halk oyunları, müzik, yöresel lezzetler gibi zenginliklerin tanıtımının yapıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Türk Dünyası Gecesi ile başlayan şölende halk oyunları gösterisi, halk müziği konseri; Esat Kabaklı ve Bünyamin Aksungur yönetiminde Türk ses müziği topluluğu sahne aldı.

İç Anadolu, Rumeli-Balkan, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara, Doğu Anadolu, Türk dünyası ve Karadeniz bölgelerinin yemek, müzik ve halk oyunları gibi kültürel değerlerinin tanıtımını yapıldığı şölen, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Programa; AK İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta ve pek çok siyasi parti temsilcisi katıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Zeytinburnu'nun tüm renklerinin, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda olacağını ifade etti.

Arısoy, 9 gün boyunca bu meydanda büyük Zeytinburnu ailesinin bir kez daha bir araya geleceğini, birbirlerinin kültürlerini tanıyacaklarını, kaynaşacaklarını belirterek, güzel bir başlangıç yaptıklarını, etkinliğin huzurla bitmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu 18. Yöresel Günler Şöleni Türk Dünyası Gecesi ile başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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