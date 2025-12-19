Binanın çatısından kopan parçalar araçları hurdaya çevirdi - Son Dakika
Binanın çatısından kopan parçalar araçları hurdaya çevirdi

Binanın çatısından kopan parçalar araçları hurdaya çevirdi
19.12.2025 00:09  Güncelleme: 00:59
Zeytinburnu'nda kentsel dönüşü sürecindeki bir binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki araçların üstüne yağdı. Olayda can kaybı yaşanmazken, üç araç hurdaya döndü.

Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümdeki bir binanın çatısından kopan beton parçaları, park halindeki araçların üzerine düşerek büyük hasara yol açtı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, üç araç kullanılamaz hale geldi.

BETON PARÇALARI YAĞDI

Olay, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak'ta yaşandı. Kentsel dönüşüm aşamasındaki 4 katlı bir binanın çatısından beton parçaları koparak sokağa düştü.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Kopan beton parçaları, sokakta park halinde bulunan üç aracın üzerine düştü. Şans eseri olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak araçlarda büyük hasar oluştu.

SOKAK ARAÇ VE YAYA GİRİŞİNE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri eşliğinde çalışma başlattı.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, ekiplerin çalışmaları sokakta güvenliğin sağlanması ve hasarın değerlendirilmesi amacıyla sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erkut Köse Erkut Köse:
    bile bile kentsel dönüşüme girmiş çürük olup yıkılacağını bile bile binanın dibine koyarsınız olacağı bu akıllı olsalar araçlarını oraya koymazlardı ama bahaneleri vardır nereye çekelim park yerimi var neden devlet önlem almadı gibi şikayet ederler istinat duvarların dibine araç koyanlarda bu kafadalar 1 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali Selvi Mehmet Ali Selvi:
    geçmiş olsun Rabbim beterinden korusun 1 1 Yanıtla
