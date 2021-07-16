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Zeytinburnu'nda "Destanın Uyanışı 15 Temmuz Sergisi" açıldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda "Destanın Uyanışı 15 Temmuz Sergisi" açıldı

16 Temmuz 2021 Cuma 08:37
Zeytinburnu'nda

Zeytinburnu Belediyesi, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yaşananlarının unutulmaması için "Destanın Uyanışı 15 Temmuz Sergisi" düzenledi.

Zeytinburnu Belediyesi, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yaşananlarının unutulmaması için "Destanın Uyanışı 15 Temmuz Sergisi" düzenledi.

Zeytinburnu Meydanı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında kurulan çadırdaki serginin açılışına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen vatandaşları rahmet ve minnetle yad ettiğini, gazilere de şifalar dilediğini söyledi.

Türkiye'nin darbelere yabancı olmadığını dile getiren Demir, "Bu millet, 1960 darbesinde başvekilini şehit verdi. Başvekilini aldılar, Yassıada'ya götürdüler ve sözüm ona bir mahkeme ile idam ettiler. Bence bu millet, 1960'dan bu yana o idam edilen başbakanların acısını yaşayarak, bu yıllara geldi. Arkasından 12 Eylül 1980, sonra 28 Şubat 1997, daha sonra bizim dönemimizde ufak teşebbüsler ve sonunda da 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü gerçekleştirdiler." dedi.

Demir, 15 Temmuz'un darbe teşebbüsünden çok daha farklı bir anlam taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Aslında 15 Temmuz darbe teşebbüsüne dikkatlice yaklaştığımızda, arzu edilen sadece darbe yapılması değil, hükümetin değişmesi değil. Asıl hedef arkasından sürdürülebilir bir kaotik ortam oluşturulmasıdır. Asıl amaçları, ne kazananı, ne kaybedeni olmayacak, yıllarca sürecek bir iç savaşın altyapısını hazırlamaktır. Yıllardır hazırlanmakta olan, 40 yıldır bu ülkede devletin en ücra köşelerine kadar adeta bir kanser gibi yayılan bu terör örgütünü Allah'ın izni ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu millete liderliği ile bütün dünyanın gözlerinin önünde ve hayretleri içerisinde bertaraf ettik. Bu milletin, ne kadar büyük bir millet olduğunu 15 Temmuz'da gözlerimizin önünde yaşadık."

"Şehit Ertürk'ün hatırasını, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yaşatıyoruz"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise 15 Temmuz Meydanı'nın, darbe girişiminin yaşandığı gece ve sonrasındaki demokrasi mitinglerinde ilçedeki direnişin meydanı olduğunu söyledi.

Nöbetlerde meydanının hınca hınç dolduğunu ifade eden Arısoy, "Zeytinburnu'nda herhangi bir çatışma yaşamamamıza rağmen Zeytinburnu halkı, daha sonra 15 Temmuz Meydanı adını alan bu meydanda büyük bir direniş örneği göstermiştir. Türkiye'nin her tarafında gerçekleştirilen benzer direnişlerle milletimiz yeni bir destan yazmıştır." diye konuştu.

Bu topraklarda millet oluşunun en son ve en önemli örneğinin ortaya konduğunu dile getiren Arısoy, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz, o gece 15 Temmuz darbe girişimini haber aldığında, şimdi Millet Bahçesi olarak düzenlediğimiz askeri lojmanlardan görev yaptığı kışlaya gidip, direnip büyük bir kararlılık örneği göstererek, oradaki askeri zırhlı araçların kullanılmasını önledikten sonra girdiği çatışmada şehit düşen Kurmay Albay Sait Ertürk'ün hatırasını 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin içinde yaşatıyoruz. İnşallah açıldığında da adına yazılmış bir kitabeyi hep birlikte okuyacağız. Askeri lojmanlar buradan tasfiye edilse bile o gece burada konaklayan ve Zeytinburnulu olan bir komutanımızın şehit oluşunun hatırasını yaşamak üzere hazırladık. Belediye olarak 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız ve her yıl dönümünde elimizden gelenin maksimumunu yapacağız."

Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, FETÖ'nün hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük Türk milletinin ferasetiyle ve demokrasiye sahip çıkmasıyla engellendiğine dikkati çekerek, "O zaman 251 şehit verdik. Türkiye'nin her tarafında bu meydanlarda olduğu gibi bütün vatandaşlarımız meydanlara inerek demokrasisine sahip çıkmıştır ve hain kalkışma engellenmiştir. Şu anda bize düşen görev, bir daha böyle bir kalkışmanın olmaması için uyanık olmak zorunda olduğumuzu unutmamalı, iri ve diri olmak zorunda olduğumuzu aklımızda tutmalıyız." dedi.

"Destanın Uyanışı Sergisi" 31 Temmuz'a kadar açık olacak

Konuşmaların ardından, darbe girişimi gecesinden fotoğrafların yer aldığı "Destanın Uyanışı 15 Temmuz Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Demir, Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, Kaymakam Güney, darbe girişiminde şehit olan İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk ile bazı şehit aileleri katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, gazeteci Ersin Çelik'in moderatörlüğünde İsmail Kılıçarslan ve Kenan Kıran'ın katılımıyla anma paneli düzenlendi.

Serginin, 31 Temmuz'a kadar, 15.00-23.00 saatlerinde ziyaretlere açık olacağı öğrenildi.

Darbe Girişimi, Zeytinburnu, 15 Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 'Destanın Uyanışı 15 Temmuz Sergisi' açıldı - Son Dakika


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