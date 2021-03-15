Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, üç kulvarda da yoluna devam ediyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi, Kupa Voley ve CEV Challenge Kupası'nda mücadelesine devam ediyor.

Efeler Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Ziraat Bankkart, play-off'ta ligi 4. sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti.

Üç kulvarda da şampiyonluk hedefleyen başkent temsilcisi, CEV Challenge Kupası finali ilk maçında 17 Mart Çarşamba günü İtalya temsilcisi Power Volley Milano'ya konuk olacak.

Avrupa kupası dönüşü Kupa Voley'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Ziraat Bankkart, rakibine karşı yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

Ziraat Bankkart Yönetim Kurulu Üyesi İlker Met, İtalyan başantrenör Giampaolo Medei ve takım kaptan Arslan Ekşi; Efeler Ligi, Avrupa kupası ve Kupa Voley hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Met, yönetim ve camia olarak takıma güvenlerinin tam olduğunun altını çizerek, "Ligde, Avrupa kupasında ve Türkiye Kupası'nda artık sona yaklaştık. Heyecanımız ve coşkumuz gün geçtikçe artıyor. Avrupa kupasında ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek finale yükseldik. Ligi zorlu bir mücadelenin sonunda lider tamamladık. Avrupa'nın en prestijli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde ettik. Play-off'larda iyi oyunumuzu sürdürüp ilk şampiyonluk sevincimizi yaşamak istiyoruz. Bu sene kulübümüzün 40. yılı. Bu anlamlı yılı kupalarla taçlandırmak en büyük hayalimiz." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankkart Başantrenörü Giampaolo Medei, iyi bir ritim yakaladıklarına işaret ederek, "Sezona ilk olarak Kupa Voley maçları ile başladık. Grup maçlarında aldığımız galibiyetler ile çeyrek finale kalma başarısı gösterdik. Ligde ise güzel bir seri yakaladık ve üst sıralardaki yerimizi koruduk. Lig etabını istediğimiz yerde bitirdik. Her şey aslında şimdi yeni başlıyor. Üç organizasyonda da emeklerimizin karşılığını almak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Arslan Ekşi ise ligde normal sezonu lider bitirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Öncelikle başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Ligi lider tamamladık. Avrupa'da finale kaldık. İlk maçı İtalya'da oynayacağız. Zorlu bir karşılaşma olacak. Ama kendimize güvenimiz tam. İtalya'dan avantajlı bir skor ile dönüp kupayı ülkemizde kaldırmak istiyoruz. Lig ve Avrupa kupasının yanı sıra Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldik. Üç organizasyonda da ilerleyişimiz devam ediyor. Konsantrasyonumuzu bozmadan yolumuza devam ederek, sezon sonunda hedeflerimize ulaşmak tek amacımız. Bunu başarabilecek güce ve inanca sahibiz."