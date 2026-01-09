Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü

Zonguldak\'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü
09.01.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdeniz Köroğlu, husumet nedeniyle kardeşleri ve babaannesini bıçaklayarak öldürdü. Duruşma ertelendi.

ZONGULDAK'ta çıkan kavgada Halil Can Köroğlu (24), kardeşi Emirkan Köroğlu (18) ile babaanneleri Nazmiye Köroğlu'nu (75) bıçaklayarak öldüren Erdeniz Köroğlu (44), savunmasında, kendisini korumaya çalıştığını öne sürdü. Duruşma ertelenirken, adliye çıkışında taraflar arasında tartışma çıktı. Yoğun güvenlik önlemine rağmen arbede yaşandı, polisin müdahalesi ile taraflar ayrıldı.

Olay, geçen yıl 21 Temmuz'da Zonguldak merkeze bağlı Köroğlu köyünde meydana geldi. Olaydan 1 ay önce Erdeniz Köroğlu'nun kardeşi E.K., Halil Can-Emirkan Köroğlu kardeşler ve bazı akrabaları tarafından köy kahvesinde darbedildi. Bu nedenle 2 aile arasında husumet oluştu. Olay gecesi, yakınlarının köyde açık alandaki düğününe katılan Köroğlu kardeşler ile darbedilen E.K.'nin ağabeyi Erdeniz Köroğlu karşılaşınca, düğün dönüşü tartışma çıktı. Erdeniz Köroğlu, bıçakla 2 kardeşe saldırdı. O sırada torunlarını korumaya çalışan babaanne Nazmiye Köroğlu da bıçak darbeleriyle yaralandı.

YAKALANIP, TUTUKLANDI

Erdeniz Köroğlu evine giderken, 2 kardeş ve babaanneleri yere yığıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansı beklemeyen yakınları, özel araçlarıyla yaralıları yola çıkardı. Yaralılar yolda karşılaşılan sağlıkçılar tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Halil Can Köroğlu, kardeşi Emirkan ve babaanneleri Nazmiye Köroğlu, hastanede hayatını kaybetti. Erdeniz Köroğlu, daha sonra yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

2'NCİ DURUŞMA

3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla Erdeniz Köroğlu hakkında 'Kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Davanın 2'nci duruşması bugün Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya; tutuklu sanık Erdeniz Köroğlu, öldürülenlerin yakınları ile avukatlar katıldı. Önceki duruşmada dinlenemeyen ölen Nazmiye Köroğlu'nun kızı H.K., tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde, sanığın yeğenlerini tahrik ettiğini ifade etti.

'ONLAR BANA SALDIRDI'

Olayın çok kısa süre içinde olduğunu belirten sanık Erdeniz Köroğlu, "Onlar kalabalık bir şekilde geldi. Ben kendimi korudum. Kamerada görünüyor, tek başımayım. Amacım, kendimi ve ailemi korumaktı. Şişe gibi bir şeyler bana vurdu. 8-10 kişilerdi. Üstüme geldiler. Son ana kadar bıçağı vurmadım. Yere düşürdüğünde vurmak zorunda kaldım. Ben kendimi korudum. Ben onlara saldırmadım, onlar bana saldırdı. Benim burada olma sebebim, elimden bıçağı alamamış olmaları. Bana ve karıma küfürler ederek geliyorlardı, ben de arabadan bıçağı aldım. Bunlar evime, bana saldırdılar. Hanemi basan bunlar, beni öldürmeye çalışan bunlar. Ben kendimi savunmasam, bunlar beni öldürürlerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı. Her biri için çok üzgünüm" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma ertelenirken, adliye çıkışında taraflar arasında tartışma çıktı. Yoğun güvenlik önlemine rağmen arbede yaşandı, maktullerin yakınları sevk sırasında araçtaki sanığa küfrettti. Polisin müdahalesi ile taraflar ayrılırken, kalabalık grup bir süre sonra dağıldı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, Köroğlu, Cinayet, Güncel, Şiddet, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

14:40
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
14:22
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü
Fener taraftarını heyecanlandıran görüntü
14:03
Süper Kupa’da süper derbi İşte iki takımın eksikleri
Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:34:42. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.