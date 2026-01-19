Zonguldak'ta Güvenlik Görevlisi Cansız Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zonguldak'ta Güvenlik Görevlisi Cansız Bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta Güvenlik Görevlisi Cansız Bulundu
19.01.2026 19:29  Güncelleme: 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta Güvenlik Görevlisi Cansız Bulundu
Haber Videosu

Alaplı'da kaybolan Mustafa Uçar'ın av tüfeğiyle vurulmuş cesedi bulundu. Soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan güvenlik görevlisi Mustafa Uçar, iki gün önce av tüfeğini yanına alarak evinden ayrılmıştı. 2 gündür haber alınamayan Uçar için ailesinin yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, ormanlık alanda ve çevrede geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Aramaların ikinci gününde, Soğuksu mevkisindeki ağaçlık alanda Uçar'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı.

AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ BULUNDU

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Mustafa Uçar'ın av tüfeğiyle vurulduğu ve bir ağaca yaslanmış vaziyette olduğu tespit edildi. İlk bulgular, talihsiz adamın kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği ihtimalini güçlendirse de, olay yerinde titiz bir delil toplama süreci yürütüldü.

SON SÖZÜ OTOPSİ SÖYLEYECEK

Uçar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan bu trajik ölümün bir intihar mı olduğu yoksa üçüncü şahısların dahil olduğu bir cinayet mi olduğu, yapılacak detaylı otopsi sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

Mustafa Uçar, Zonguldak, Güvenlik, Cinayet, Otopsi, Alaplı, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Güvenlik Görevlisi Cansız Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnegöl’de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı İnegöl'de kız kavgası: Kuzenini falçatayla yaraladı
İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı İki kişiyi bıçaklayan 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Galibiyet böyle geldi Maça damga vuran görüntü Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü
ABD’de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı ABD'de ilginç protesto: Yapay zeka eserini yedi, tutuklandı
Tedesco, ’’Takımda kalması gerekiyor’’ diyerek ayrılığı net dille veto etti Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu Polis memuru, eski eşinin evlendiği polisi sokak ortasında vurdu
Parisli kadınlar İranlı hemcinsleri için soyundu Parisli kadınlar İranlı hemcinsleri için soyundu
İlker Yağcıoğlu’ndan Kerem Aktürkoğlu’na sert eleştiri: Futbolu unutmuş İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş

19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:45
Ufuk Özkan’a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 20:10:46. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Güvenlik Görevlisi Cansız Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.