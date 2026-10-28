Zonguldak\'ta istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada: Köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında kaldı

18 Ekim'de meydana gelen olayda, beton istinat duvarı toprak ve ağaç parçalarıyla birlikte Karaelmas Sanayi Sitesi tarafına çöktü. Yıkılan duvarın altında sanayi sitesindeki bir esnafa ait 2 araç ile köpeklerin bulunduğu kulübe kaldı. Olayda kulübedeki köpekler telef olurken, park halindeki araçlar da enkaz altında kaldı. Duvarın çöktüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ise günler sonra ortaya çıktı.