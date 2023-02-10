Son Dakika İstihdam Haberleri

- 10.02.2023 10 Şub 10:22 TÜİK: Aralıkta işsizlik oranı 10,3 oldu
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında işsizlik oranının yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.
- 09.02.2023 09 Şub 16:37 Kulu'nun deprem bölgesine yardımı devam ediyor
Konya'nın Kulu ilçesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası 48 kamyon yardım yolladı.
- 09.02.2023 09 Şub 14:43 Hatay'da yıkılan 3 yıllık binanın müteahhidi konuştu: Her yer yıkıldı, benim binam mı mesele?
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle Hatay'da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City'nin müteahhidi suskunluğunu bozdu. Depremin atom bombaları etkisinde olduğunu ifade eden müteahhit, "Her yer yıkıldı, benim binam mı mesele? Bana binayı soramazsınız" dedi.
- 09.02.2023 09 Şub 02:08 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- 08.02.2023 08 Şub 16:22 Sri Lanka lideri, halkı ekonomik krize karşı sabırlı olmaya çağırdı
Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, halkı sabırlı olmaya çağırdı ve çözümün yakın olduğunu söyledi.
- 08.02.2023 08 Şub 15:36 Depremzedeler Kayseri ve Sivas'ta yurtlara yerleştiriliyor
Kayseri ve Sivas'taki yurtlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen depremzedeleri misafir ediyor.
- 08.02.2023 08 Şub 15:11 61 ihracatçı birliği, depremzedeler için ayni ve nakdi yardım seferberliği başlattı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM öncülüğünde 61 ihracatçı birliğinin, depremzedeler için ayni ve nakdi yardım seferberliği başlattığını belirterek, "Yardım malzemelerimizi taşıyan ilk tırlar...
- 08.02.2023 08 Şub 12:26 YK Enerji'den deprem bölgesine iş makinesi ve arama kurtarma desteği
Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren ve IC İÇTAŞ Enerji-LİMAK Enerji ortaklığında işletilen YK Enerji, deprem bölgesinde arama kurtarmada kullanılacak ekskavatörler, kamyonlar, yakıt tankerleri, arazi araçları ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti.
- 08.02.2023 08 Şub 09:00 Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmaması risk iştahını artırdı.
- 08.02.2023 08 Şub 07:14 ABD Başkanı Joe Biden, "Birliğin Durumu" hitabını yapan en yaşlı başkan olarak tarihe geçti
NEW Başkanlık dönemindeki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan 80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan tarihinde bu konuşmayı yapan en yaşlı başkan olarak tarihe geçti.
- 08.02.2023 08 Şub 02:14 Üç bakan, depremler sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, enkazdan çıkarılan çocukların, Bakanlığının personeli dışında "komşusuyum, yakınıyım, akrabasıyım" diyen birine tesliminin söz konusu olmadığını belirterek, "Ebeveynin veya akrabaların tespitinin yapılmasına müteakip çocuklarımızı güvenli bir...
- 08.02.2023 08 Şub 00:28 New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dezenflasyon sürecinin başladığına dair açıklamaları sonrası günü yükselişle tamamladı.
- 08.02.2023 08 Şub 00:28 New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dezenflasyon sürecinin başladığına dair açıklamaları sonrası günü yükselişle tamamladı.
- 07.02.2023 07 Şub 22:48 Fed Başkanı Powell: "Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz"
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, güçlü istihdam raporunun dezenflasyon sürecinin neden zaman alacağını gösterdiğini belirterek, daha fazla faiz artışı yapılması gerekeceğini ifade etti.
- 07.02.2023 07 Şub 22:48 Fed Başkanı Powell: "Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz"
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, güçlü istihdam raporunun dezenflasyon sürecinin neden zaman alacağını gösterdiğini belirterek, daha fazla faiz artışı yapılması gerekeceğini ifade etti.
- 07.02.2023 07 Şub 16:15 Berlin'de öğretmenler uyarı grevine giderek okullardaki çalışma şartlarını protesto etti
Almanya'nın başkenti Berlin'deki öğretmenler, iki günlük greve giderek okullardaki çalışma koşullarını protesto etti.
- 07.02.2023 07 Şub 00:26 New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) daha fazla faiz artırımına gidebileceğine dair endişelerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
- 06.02.2023 06 Şub 19:00 ABD Hazine Bakanı Yellen resesyon endişelerini değerlendirdi Açıklaması
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin "güçlü ve dirençli" olduğunu belirterek, işsizlik oranının 50 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilediği bir ekonomide resesyon olmayacağını söyledi.
- 06.02.2023 06 Şub 14:15 Almanya ve Fransa ekonomi bakanları Avrupa sanayisini savunmak için ABD'ye gitti
Almanya ve Fransa'nın ekonomi bakanları, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası (IRA) ile yeşil teknolojilere teşviklerin Avrupa sanayisine etkilerini azaltma hedefinde birleşti.
- 06.02.2023 06 Şub 11:06 Emtia piyasasında geçen hafta sert düşüşler görüldü
Emtia piyasasında geçen hafta ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanan makroekonomik veriler sonrası sert düşüşler görüldü.
- 06.02.2023 06 Şub 10:32 Altının gram fiyatı 1.136 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.136 lira seviyesinde işlem görüyor.
- 05.02.2023 05 Şub 17:04 Sendikadan Alman Posta İdaresi çalışanlarına ikinci uyarı grevi çağrısı
Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Alman Posta İdaresi'ni (Deutsche Post ve DHL) yüksek enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için çalışanları 6 Şubat'tan itibaren 2 günlük ikinci uyarı grevine gitmeye çağırdı.
- 05.02.2023 05 Şub 14:33 Vali Çuhadar, ASGEM'de ayakkabı üretim atölyelerini gezdi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan sanayi geliştirme merkezindeki ayakkabı üretim atölyelerini gezdi.
- 05.02.2023 05 Şub 14:29 İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Hazırlıkları "Sanat Ekonomisi Forumu" ile Sürüyor
İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında düzenlenecek “Sanat Ekonomisi Forumu”, yarın Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapılacak.
- 05.02.2023 05 Şub 13:16 AK Partili Sürekli'den Şehir Hastanesi tepkilerine sert yanıt
İzmir'de yapımı süren Şehir Hastanesi'nin açılışının ertelenmesine tepki gösterenlere yanıt veren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bunu gündem yapmak art niyet taşır" dedi.
- 05.02.2023 05 Şub 13:01 Kadınların gücü çikolatayı tatlandırdı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kurulan kadın kooperatifinde istihdam edilen 10 kadın, koruyucu maddesiz birbirinden lezzetli 50'ye yakın çikolata üreterek hem ülke hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
- 05.02.2023 05 Şub 12:38 Kayseri'den kısa kısa
Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) yapıldı.
- 05.02.2023 05 Şub 11:28 Kadın girişimci kurduğu işte "başaramazsın" diyenlere istihdam sağladı
Hatay'da yaşayan ilkokul mezunu kadın girişimci Zehra Mirioğlu (49), devlet desteğiyle açtığı iş yerinde hemcinsleriyle yaptığı yöresel lezzetleri Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor.
- 05.02.2023 05 Şub 11:28 Kadın girişimci kurduğu işte "başaramazsın" diyenlere istihdam sağladı
Hatay'da yaşayan ilkokul mezunu kadın girişimci Zehra Mirioğlu (49), devlet desteğiyle açtığı iş yerinde hemcinsleriyle yaptığı yöresel lezzetleri Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor.
- 05.02.2023 05 Şub 11:07 Bakan Yanık, şubat sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini bildirdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ay sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini, böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayısının 67 bin 985'e yükseleceğini belirtti.
- 05.02.2023 05 Şub 11:07 Bakan Yanık: Şubat sonunda 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirilecek
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz.
- 05.02.2023 05 Şub 11:01 Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapan eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 30 yıl geçti.
- 05.02.2023 05 Şub 10:53 Gamze Akkuş İlgezdi: "Düşük Kontenjanlarla Mağdur Edilen Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri Sağlık Bakanı'ndan Ek Kadro Talep Ediyor"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin sorunlarını TBMM’ye taşıdı. Diş hekimi olan İlgezdi, “Ağız ve diş sağlığı teknikerleri Sağlık Bakanlığı’nın kendileri için ayırdığı 304 kişilik kadroyu yetersiz buluyor. Bu haklı isyanlarında sağlık emekçilerimizin yanındayız. 30 bine yaklaşan mezuna neredeyse yüzde biri kadar bir kadro ayrılıyor. Düşük kontenjanlarla mağdur edilen ağız ve diş sağlığı teknikerleri Sağlık Bakanı’ndan ek kadro talep ediyor” dedi.
- 05.02.2023 05 Şub 00:58 Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplandı
Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.
- 04.02.2023 04 Şub 21:36 Gençosman Killik: "Sayenizde Çözülen Eyt Sonrası Türkiye'de Emekliliğini Bekleyen Tek Kişi Kaldı.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Geleceği Kur” Gençlik Festivali'nde; “Acizlikleri öyle bir seviyeye ulaştı ki aylar öncesinde onlara söylediğimiz ‘Bay Bay’ sloganını araklamış durumdalar. Sayenizde çözülen EYT sonrası Türkiye’de emekliliğini bekleyen sadece tek kişi kaldı. Onu da 14 Mayıs akşamı saraydan emekli ederek yolcu edeceğiz” diye konuştu.
- 04.02.2023 04 Şub 20:46 Ticaret Bakanı Muş: "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor"
Ticaret Bakanı Muş: "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor" "Biz Türkiye olarak büyümemizi 2023'te de sürdürmek istiyoruz" Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin 2023 yılını büyüyerek kapatacağını belirterek "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor" dedi.
- 04.02.2023 04 Şub 20:46 Ticaret Bakanı Muş: "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor"
Ticaret Bakanı Muş: "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor" "Biz Türkiye olarak büyümemizi 2023'te de sürdürmek istiyoruz" Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin 2023 yılını büyüyerek kapatacağını belirterek "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor" dedi.
- 04.02.2023 04 Şub 17:53 Utku Çakırözer: "Erdoğan'ın 'Basın Her Zamankinden Daha Özgür.
Hazırladığı Ocak Ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nun detaylarını açıklayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘2023 Türkiye’sinde basın her zamankinden daha özgür. Herkes istediğini yazıp söylemekte’ açıklamasını yaptığı yeni yılın ilk ayında Türkiye’de 40 gazeteci haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakim karşısına çıktı, 11 gazeteciye dava açılırken ucu iktidara ulaşan onlarca yolsuzluk ve usulsüzlük haberi ise sansürlendi” değerlendirmesini yaptı.
- 04.02.2023 04 Şub 17:42 AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bugün yasaklardan arınmış, yasakları tarih sayfalarına gömmüş bir Türkiye olduğunu belirterek, "Üniversite öğrencilerinin yarısı artık kız öğrenci.
- 04.02.2023 04 Şub 16:48 Bakanlar Kurum ve Kirişci, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile 3 bin 327 konutun inşa edildiğini ve 7 bin konutluk arsanın da altyapısının hazırlandığını bildirdi.
- 04.02.2023 04 Şub 17:02 Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Onlar (altılı masa), bu ülkenin menfaatine olan her şeyin önüne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takoz koyma derdindeler.
- 04.02.2023 04 Şub 17:02 Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Onlar (altılı masa), bu ülkenin menfaatine olan her şeyin önüne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takoz koyma derdindeler.
- 04.02.2023 04 Şub 16:48 Bakanlar Kurum ve Kirişci, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile 3 bin 327 konutun inşa edildiğini ve 7 bin konutluk arsanın da altyapısının hazırlandığını bildirdi.
- 04.02.2023 04 Şub 16:00 Karadeniz Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nde Azman yeniden başkan oldu
Karadeniz Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçildi.
- 04.02.2023 04 Şub 15:50 Edirne'den kısa kısa
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM'de yasalaşan Yükseköğretim Kanunu'yla ilgili değişikliklerin eğitim hayatına hayırlı olmasını diledi.
- 04.02.2023 04 Şub 14:53 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor.
- 04.02.2023 04 Şub 14:53 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'de sosyal yardım lansmanına katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor.
- 04.02.2023 04 Şub 14:35 Türkiye'de İlk Olan Eczacı Asistanlığı Kursu'nda İlk Ders Zili Çaldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Eczacı Odası ile işbirliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye'de alanında bir ilk olacak 'Eczacı Asistanlığı' Kursu'nun KAYMEK Sümer Tesisleri'nde yapılan tanıtım programına katıldı.
- 04.02.2023 04 Şub 14:15 Kılıçdaroğlu: "Halkın Hakkı Olan Zenginliği İhalelerle Peşkeş Çeken Egemenlerin Düzeni Sarsılmaz Sanılan Babil Kulesi Gibi Yıkılmaya Mahkumdur ve...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Halkın hakkı olan zenginliği ihalelerle peşkeş çeken egemenlerin düzeni sarsılmaz sanılan Babil Kulesi gibi yıkılmaya mahkumdur ve mutlaka yıkacağız. Milletimizin önündeki seçimlerde, milletimiz bunun ne demek olduğunu gösterecek. Buna yürekten inanıyorum. Halktan çalınan o 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek, hak yerini bulacak. Evet, biz bunu başaracağız” dedi.
- 04.02.2023 04 Şub 13:53 Akkuyu Ngs Çalışanları İçin Yerleşim Alanı Kuruluyor
Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu Nükleer Güç Santrali işletme personeli için bir yerleşim alanı inşa etmeye hazırlanıyor. Akkuyu Nükleer A.Ş. bu kapsamda Türk inşaat firması Özaltın İnşaat ile sözleşme imzaladı.