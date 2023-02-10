Son Dakika İstihdam Haberleri

10:22 TÜİK: Aralıkta işsizlik oranı 10,3 oldu TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında işsizlik oranının yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu.

16:37 Kulu'nun deprem bölgesine yardımı devam ediyor Konya'nın Kulu ilçesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonrası 48 kamyon yardım yolladı.

14:43 Hatay'da yıkılan 3 yıllık binanın müteahhidi konuştu: Her yer yıkıldı, benim binam mı mesele? Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle Hatay'da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City'nin müteahhidi suskunluğunu bozdu. Depremin atom bombaları etkisinde olduğunu ifade eden müteahhit, "Her yer yıkıldı, benim binam mı mesele? Bana binayı soramazsınız" dedi.

02:08 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı Sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16:22 Sri Lanka lideri, halkı ekonomik krize karşı sabırlı olmaya çağırdı Tarihinin en ağır ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, halkı sabırlı olmaya çağırdı ve çözümün yakın olduğunu söyledi.

15:36 Depremzedeler Kayseri ve Sivas'ta yurtlara yerleştiriliyor Kayseri ve Sivas'taki yurtlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen depremzedeleri misafir ediyor.

15:11 61 ihracatçı birliği, depremzedeler için ayni ve nakdi yardım seferberliği başlattı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM öncülüğünde 61 ihracatçı birliğinin, depremzedeler için ayni ve nakdi yardım seferberliği başlattığını belirterek, "Yardım malzemelerimizi taşıyan ilk tırlar...

12:26 YK Enerji'den deprem bölgesine iş makinesi ve arama kurtarma desteği Muğla'nın Milas ilçesinde faaliyet gösteren ve IC İÇTAŞ Enerji-LİMAK Enerji ortaklığında işletilen YK Enerji, deprem bölgesinde arama kurtarmada kullanılacak ekskavatörler, kamyonlar, yakıt tankerleri, arazi araçları ve arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti.

09:00 Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmaması risk iştahını artırdı.

07:14 ABD Başkanı Joe Biden, "Birliğin Durumu" hitabını yapan en yaşlı başkan olarak tarihe geçti NEW Başkanlık dönemindeki ikinci "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan 80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan tarihinde bu konuşmayı yapan en yaşlı başkan olarak tarihe geçti.

02:14 Üç bakan, depremler sonrası çalışmalara ilişkin açıklama yaptı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, enkazdan çıkarılan çocukların, Bakanlığının personeli dışında "komşusuyum, yakınıyım, akrabasıyım" diyen birine tesliminin söz konusu olmadığını belirterek, "Ebeveynin veya akrabaların tespitinin yapılmasına müteakip çocuklarımızı güvenli bir...

00:28 New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dezenflasyon sürecinin başladığına dair açıklamaları sonrası günü yükselişle tamamladı.

00:28 New York borsası yükselişle kapandı New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dezenflasyon sürecinin başladığına dair açıklamaları sonrası günü yükselişle tamamladı.

22:48 Fed Başkanı Powell: "Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz" ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, güçlü istihdam raporunun dezenflasyon sürecinin neden zaman alacağını gösterdiğini belirterek, daha fazla faiz artışı yapılması gerekeceğini ifade etti.

22:48 Fed Başkanı Powell: "Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz" ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, güçlü istihdam raporunun dezenflasyon sürecinin neden zaman alacağını gösterdiğini belirterek, daha fazla faiz artışı yapılması gerekeceğini ifade etti.

00:26 New York borsası düşüşle kapandı New York borsası, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) daha fazla faiz artırımına gidebileceğine dair endişelerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

19:00 ABD Hazine Bakanı Yellen resesyon endişelerini değerlendirdi Açıklaması ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin "güçlü ve dirençli" olduğunu belirterek, işsizlik oranının 50 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilediği bir ekonomide resesyon olmayacağını söyledi.

14:15 Almanya ve Fransa ekonomi bakanları Avrupa sanayisini savunmak için ABD'ye gitti Almanya ve Fransa'nın ekonomi bakanları, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası (IRA) ile yeşil teknolojilere teşviklerin Avrupa sanayisine etkilerini azaltma hedefinde birleşti.

11:06 Emtia piyasasında geçen hafta sert düşüşler görüldü Emtia piyasasında geçen hafta ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere açıklanan makroekonomik veriler sonrası sert düşüşler görüldü.

17:04 Sendikadan Alman Posta İdaresi çalışanlarına ikinci uyarı grevi çağrısı Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), Alman Posta İdaresi'ni (Deutsche Post ve DHL) yüksek enflasyona karşı daha iyi ücrete zorlamak için çalışanları 6 Şubat'tan itibaren 2 günlük ikinci uyarı grevine gitmeye çağırdı.

14:33 Vali Çuhadar, ASGEM'de ayakkabı üretim atölyelerini gezdi Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan sanayi geliştirme merkezindeki ayakkabı üretim atölyelerini gezdi.

13:16 AK Partili Sürekli'den Şehir Hastanesi tepkilerine sert yanıt İzmir'de yapımı süren Şehir Hastanesi'nin açılışının ertelenmesine tepki gösterenlere yanıt veren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Bunu gündem yapmak art niyet taşır" dedi.

13:01 Kadınların gücü çikolatayı tatlandırdı Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde kurulan kadın kooperatifinde istihdam edilen 10 kadın, koruyucu maddesiz birbirinden lezzetli 50'ye yakın çikolata üreterek hem ülke hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

12:38 Kayseri'den kısa kısa Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) yapıldı.

11:28 Kadın girişimci kurduğu işte "başaramazsın" diyenlere istihdam sağladı Hatay'da yaşayan ilkokul mezunu kadın girişimci Zehra Mirioğlu (49), devlet desteğiyle açtığı iş yerinde hemcinsleriyle yaptığı yöresel lezzetleri Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor.

11:28 Kadın girişimci kurduğu işte "başaramazsın" diyenlere istihdam sağladı Hatay'da yaşayan ilkokul mezunu kadın girişimci Zehra Mirioğlu (49), devlet desteğiyle açtığı iş yerinde hemcinsleriyle yaptığı yöresel lezzetleri Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor.

11:07 Bakan Yanık, şubat sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini bildirdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ay sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini, böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayısının 67 bin 985'e yükseleceğini belirtti.

11:07 Bakan Yanık: Şubat sonunda 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirilecek AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz.

11:01 Adnan Kahveci'nin ölümünün üzerinden 30 yıl geçti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın danışmanlığını da yapan eski bakanlardan Adnan Kahveci'nin şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 30 yıl geçti.

10:53 Gamze Akkuş İlgezdi: "Düşük Kontenjanlarla Mağdur Edilen Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri Sağlık Bakanı'ndan Ek Kadro Talep Ediyor" CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ağız ve diş sağlığı teknikerlerinin sorunlarını TBMM’ye taşıdı. Diş hekimi olan İlgezdi, “Ağız ve diş sağlığı teknikerleri Sağlık Bakanlığı’nın kendileri için ayırdığı 304 kişilik kadroyu yetersiz buluyor. Bu haklı isyanlarında sağlık emekçilerimizin yanındayız. 30 bine yaklaşan mezuna neredeyse yüzde biri kadar bir kadro ayrılıyor. Düşük kontenjanlarla mağdur edilen ağız ve diş sağlığı teknikerleri Sağlık Bakanı’ndan ek kadro talep ediyor” dedi.

00:58 Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplandı Yılın ilk Finansal İstikrar Komitesi toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi.

21:36 Gençosman Killik: "Sayenizde Çözülen Eyt Sonrası Türkiye'de Emekliliğini Bekleyen Tek Kişi Kaldı. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Geleceği Kur” Gençlik Festivali'nde; “Acizlikleri öyle bir seviyeye ulaştı ki aylar öncesinde onlara söylediğimiz ‘Bay Bay’ sloganını araklamış durumdalar. Sayenizde çözülen EYT sonrası Türkiye’de emekliliğini bekleyen sadece tek kişi kaldı. Onu da 14 Mayıs akşamı saraydan emekli ederek yolcu edeceğiz” diye konuştu.

20:46 Ticaret Bakanı Muş: "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor" Ticaret Bakanı Muş: "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor" "Biz Türkiye olarak büyümemizi 2023'te de sürdürmek istiyoruz" Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin 2023 yılını büyüyerek kapatacağını belirterek "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor" dedi.

20:46 Ticaret Bakanı Muş: "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor" Ticaret Bakanı Muş: "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor" "Biz Türkiye olarak büyümemizi 2023'te de sürdürmek istiyoruz" Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin 2023 yılını büyüyerek kapatacağını belirterek "2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor" dedi.

17:53 Utku Çakırözer: "Erdoğan'ın 'Basın Her Zamankinden Daha Özgür. Hazırladığı Ocak Ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nun detaylarını açıklayan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘2023 Türkiye’sinde basın her zamankinden daha özgür. Herkes istediğini yazıp söylemekte’ açıklamasını yaptığı yeni yılın ilk ayında Türkiye’de 40 gazeteci haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakim karşısına çıktı, 11 gazeteciye dava açılırken ucu iktidara ulaşan onlarca yolsuzluk ve usulsüzlük haberi ise sansürlendi” değerlendirmesini yaptı.

17:42 AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bugün yasaklardan arınmış, yasakları tarih sayfalarına gömmüş bir Türkiye olduğunu belirterek, "Üniversite öğrencilerinin yarısı artık kız öğrenci.

16:48 Bakanlar Kurum ve Kirişci, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile 3 bin 327 konutun inşa edildiğini ve 7 bin konutluk arsanın da altyapısının hazırlandığını bildirdi.

17:02 Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Onlar (altılı masa), bu ülkenin menfaatine olan her şeyin önüne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takoz koyma derdindeler.

17:02 Bakanlar Kasapoğlu ve Dönmez, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Onlar (altılı masa), bu ülkenin menfaatine olan her şeyin önüne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takoz koyma derdindeler.

16:48 Bakanlar Kurum ve Kirişci, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aydın'da "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile 3 bin 327 konutun inşa edildiğini ve 7 bin konutluk arsanın da altyapısının hazırlandığını bildirdi.

16:00 Karadeniz Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nde Azman yeniden başkan oldu Karadeniz Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa seçildi.

15:50 Edirne'den kısa kısa TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TBMM'de yasalaşan Yükseköğretim Kanunu'yla ilgili değişikliklerin eğitim hayatına hayırlı olmasını diledi.

14:53 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'de sosyal yardım lansmanına katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aşeviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor.

14:35 Türkiye'de İlk Olan Eczacı Asistanlığı Kursu'nda İlk Ders Zili Çaldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri Eczacı Odası ile işbirliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye'de alanında bir ilk olacak 'Eczacı Asistanlığı' Kursu'nun KAYMEK Sümer Tesisleri'nde yapılan tanıtım programına katıldı.

14:15 Kılıçdaroğlu: "Halkın Hakkı Olan Zenginliği İhalelerle Peşkeş Çeken Egemenlerin Düzeni Sarsılmaz Sanılan Babil Kulesi Gibi Yıkılmaya Mahkumdur ve... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Halkın hakkı olan zenginliği ihalelerle peşkeş çeken egemenlerin düzeni sarsılmaz sanılan Babil Kulesi gibi yıkılmaya mahkumdur ve mutlaka yıkacağız. Milletimizin önündeki seçimlerde, milletimiz bunun ne demek olduğunu gösterecek. Buna yürekten inanıyorum. Halktan çalınan o 418 milyar doları kuruşu kuruşuna aldığımızda halkın sofrası şenlenecek, hak yerini bulacak. Evet, biz bunu başaracağız” dedi.