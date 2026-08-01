Murat Kurum: “Kahramanmaraş’tan Elimizi Bir An Bile Çekmiyoruz” - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Murat Kurum: “Kahramanmaraş’tan Elimizi Bir An Bile Çekmiyoruz”

Murat Kurum: “Kahramanmaraş’tan Elimizi Bir An Bile Çekmiyoruz”
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Yeni Kent Meydanı ve Tamamlanan Projelerin Açılış Töreni"nde, deprem sonrası inşa edilen projeler vatandaşların hizmetine sunuldu.

<a class='keyword-sd' href='/murat-kurum/' title='Murat Kurum'>Murat Kurum</a>: “Kahramanmaraş’tan Elimizi Bir An Bile Çekmiyoruz”

Törende konuşan Bakan Murat Kurum, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yeniden imar sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Kahramanlar yurdu olan bu güzel şehirden tek bir an bile elimizi çekmiyoruz.” dedi.

Kent Meydanı ile Tarihi Çarşı’nın tamamlanarak hizmete açıldığını ifade eden Kurum, 118 dükkândan oluşan Yeni Toptancılar Sitesi’nin de esnafın kullanımına sunulduğunu söyledi. Şehir merkezinde ulaşımı rahatlatacak 424 araç kapasiteli kapalı otoparkın hizmete alındığını kaydeden Kurum, yaklaşık 12 bin metrekarelik yeşil alanın da vatandaşların kullanımına açıldığını belirtti.

Kurum, “Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kepenkler umutla açılacak, bereket Kahramanmaraş’ın dört bir yanına yayılacak. Şehrimiz eskisinden daha güçlü, daha dirençli ve daha güzel bir şehir oluncaya kadar çalışacağız. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Törende konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ise, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülen yeniden yapılanma sürecine dikkat çeken Kirişci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere projelerde görev alan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, bir Maraş evladı olan Sayın Bakanımıza, ekip arkadaşlarına, işçisinden mimarına, mühendisine kadar alın teri ve akıl teri döken herkese, bugün vesilesiyle gerçekleştirilen açılışlarla birlikte bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı en kalbi şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de törende yaptığı konuşmada, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum’un şehre verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.

Bugünün Kahramanmaraş adına anlamlı bir gün olduğunu belirten Görgel, “Asrın felaketinin ardından yeniden inşa edilen eserleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Desteğini ve güvenini her zaman hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, yeniden inşa sürecini büyük bir kararlılıkla sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a gönülden teşekkür ediyorum. Geldiğimiz noktada şehrimiz yeniden yükseliyor.” diye konuştu.

Yeni Kent Meydanı’nın yeni Kahramanmaraş’ın simge projelerinden biri olduğunu belirten Görgel, aynı törende Yeni Toptancılar Sitesi ile birlikte Bakanlığın destekleriyle Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan üç önemli tesisin de hizmete açıldığını ifade etti.

Kuzey Çevre Entegre Katı Atık Tesisi’nin de bölge açısından stratejik bir yatırım olduğunu kaydeden Görgel, tesis sayesinde Göksun, Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerinin uzun yıllardır devam eden katı atık sorununun çözüme kavuştuğunu söyledi.

Türkiye’nin sertifikalı ilk karbon yutak alanını hayata geçirdiklerini de açıklayan Görgel, çevre yatırımlarının sürdüğünü belirterek, tamamlanan projelerin Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma sürecine önemli katkılar sağlayacağını ve şehrin geleceğine değer katacak yatırımların devam edeceğini ifade etti.

Tören, yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesimi ile birlikte sona erdi. 

Murat Kurum: “Kahramanmaraş’tan Elimizi Bir An Bile Çekmiyoruz”
Kaynak: Haber Platformu

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Murat Kurum, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Murat Kurum: “Kahramanmaraş’tan Elimizi Bir An Bile Çekmiyoruz” - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu
AB: Schengen Bölgesi’nin İspanya’ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz AB: Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasına ilişkin süreç mevcut durumda başlatılamaz
10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş’tan ilginç yanıt 10 milyon liralık rüşvet iddiasına Sinem Dedetaş'tan ilginç yanıt
ABD’ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü ABD'ye ait F-35 savaş uçağı, askeri üste düştü
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangını anlatırken yaralandı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yangını anlatırken yaralandı
Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık“ suçundan tutuklandı Kırıkkale’de görevden alınan muhtar ve eşi ’dolandırıcılık" suçundan tutuklandı
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı

20:43
Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
Kız arkadaşıyla samimi görüntüleri sonrası ateş püskürdü: Sanki eşimi aldatıyorum
20:33
Canan Kaftancıoğlu’ndan Eren Ali Bingöl’e zehir zemberek sözler
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler
20:17
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder kararı
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı
20:11
Çarpıcı iddia: Ronaldo, 9 yıllık birlikteliğini bu gece evlilikle taçlandırıyor
Çarpıcı iddia: Ronaldo, 9 yıllık birlikteliğini bu gece evlilikle taçlandırıyor
19:22
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapanacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 gece trafiğe kapanacak
19:13
İran’la gerilim nedeniyle bölgedeki ABD büyükelçilikleri peş peşe seyahat uyarısı yayımladı
İran'la gerilim nedeniyle bölgedeki ABD büyükelçilikleri peş peşe seyahat uyarısı yayımladı
18:36
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
18:30
Sosyal medyadaki içki görseline 82 bin Tl ceza: Oyuncu Yiğit Dören yargıya başvurdu
Sosyal medyadaki içki görseline 82 bin Tl ceza: Oyuncu Yiğit Dören yargıya başvurdu
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 20:51:40. #7.12#
SON DAKİKA: Murat Kurum: “Kahramanmaraş’tan Elimizi Bir An Bile Çekmiyoruz” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.