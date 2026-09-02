21 finans devinden stablecoin hamlesi

Grubun asıl hedefinde dolar cinsinden bir stablecoin bulunuyor. Adı henüz açıklanmayan girişim, bu tokeni 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor, sonrasında da diğer G7 para birimlerine bağlı tokenler gelebilir. Grup ilk genişleme önceliği olarak euro stablecoinini gösteriyor.

Bu adım şimdilik bir geliştirme planı, tamamlanmış bir lansman anlamına gelmiyor. Grup şirketin adını, tokenin adını, kullanılacak Blockchain ağlarını, rezerv saklayıcısını, yönetişim yapısını ve nihai geri ödeme koşullarını henüz açıklamadı. Şirketin kurulması kapanış koşullarına bağlı.

Kuruluşlar tokeni geniş bir alanda kullanmayı öngörüyor. Planlanan kullanımlar toptan, kurumsal ve perakende piyasalarda sınır ötesi ödemeleri ve dijital varlık işlemlerinin mutabakatını kapsıyor.

DÖRT KITADAN 21 KURULUŞ BİR ARAYA GELDİ

Girişim geniş bir coğrafyaya yayılıyor. Konsorsiyum Kuzey Amerika, Avrupa, Doğu Asya, Orta Doğu ve Afrika merkezli bankaları, varlık yöneticilerini ve diğer finans kuruluşlarını bir araya getiriyor.

Kuzey Amerika tarafında Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Wells Fargo, Capital One, Fidelity, PNC, Scotiabank, TD Bank ve WisdomTree yer alıyor. Avrupa'dan Santander, BBVA, Deutsche Bank, UBS, Commerzbank, Crédit Agricole, Lloyds ve Rabobank katılıyor, Doğu Asya'yı MUFG, Orta Doğu ve Afrika'yı da Sirius International Holding ve Standard Bank temsil ediyor.

Girişim önceki çalışmanın genişletilmiş hâli. Ekim 2025'te 10 banka, halka açık blok zincirlerinde kullanılabilen ve birebir rezervle desteklenen bir dijital para biçimini incelediklerini açıklamıştı. Son duyuruyla grup 21 kuruluşa çıktı ve katılımcılar yeni şirket kurma taahhüdünde bulundu.

Planlanan token rekabetçi bir pazara girecek. Bu alana Tether ve Circle gibi yerleşik ihraççılar öncülük ediyor. Grup ise banka düzeyinde uyum, güçlü yönetişim, dağıtım ve kurumsal risk yönetimini girişimin avantajları arasında gösteriyor. JPMorgan ise ayrı bir yol izliyor. Banka olası bir stablecoin için erken görüşmeler yaptığını ancak aktif bir lansman planı olmadığını belirtmişti.

GENIUS YASASI'NIN UYGULAMA KURALLARI EKSİK

Girişimin önündeki başlıca belirsizliklerden biri düzenleme tarafında. Konsorsiyum dolar stablecoininin ABD'deki GENIUS Yasası'na uymayı hedeflediğini belirtiyor. Başkan Donald Trump'ın 18 Temmuz 2025'te imzaladığı bu yasa ödeme stablecoini ihraççıları için federal bir çerçeve kurmuştu.

Yasa net kurallar getiriyor. Stablecoinlerin uygun likit rezervlerle birebir desteklenmesini, düzenli rezerv açıklamalarını ve geri ödeme korumalarını zorunlu kılıyor. İhraççıların yalnızca token tutmaya karşılık faiz ya da getiri ödemesini de yasaklıyor.

Ancak uygulama kuralları hâlâ eksik. Federal düzenleyiciler 18 Temmuz 2026'daki yasal süreyi nihai kurallar olmadan geçirdi. OCC kendi nihai düzenlemesini Kasım 2026'da yayımlamayı hedefliyor. Bu takvim, yalnız OCC'nin yetki alanındaki kuralları kapsıyor ve federal çerçevenin tamamlanacağı tarihi tek başına belirlemiyor.

Euro tokeni de ayrı bir düzenlemeyle karşılaşacak. Konsorsiyum Avrupa Birliği'nin kripto varlık piyasaları düzenlemesi MiCA'ya uymayı hedeflediğini belirtiyor. Tek bir resmî para birimine sabitlenen euro tokeni genellikle MiCA'nın elektronik para tokeni kategorisine giriyor. Girişim bu tokeni hangi tüzel kişiliğin ihraç edeceğini ve nerede lisanslanacağını ise henüz açıklamadı.