Altındaki Düşüşün Ardından Alım Yapacaklara Yüzde 20 Hediye

4 Eylül’e kadar devam edecek kampanyada, yalnızca kripto varlıklar değil, altın işlemleri de kapsama alındı. Fiziksel altınla desteklenen Tether Gold (XAUT) dahil olmak üzere belirlenen altın ve kripto varlık işlem çiftlerinde gerçekleştirilen ilk Dönüştür işlemi kampanya kapsamında değerlendirilecek.

100 USDT’lik ilk işleme 20 USDT hediye

Kampanya kapsamında kullanıcılar, belirlenen işlem çiftlerinden birinde Dönüştür özelliğini kullanarak gerçekleştirecekleri ilk işlem üzerinden hediye kazanabilecek.

Kampanya koşullarını sağlayan kullanıcıların ilk uygun işlem tutarının yüzde 20’si hediye olarak hesaplarına tanımlanacak. Örneğin, 100 USDT değerinde ilk uygun işlemini gerçekleştiren bir kullanıcı 20 USDT değerinde hediye kazanabilecek.

Kampanya kapsamında hediye hesaplaması, ilk uygun işlem tutarının yüzde 20’si üzerinden yapılacak. Örneğin:

20 USDT’lik işleme 4 USDT hediye

50 USDT’lik işleme 10 USDT hediye

100 USDT’lik işleme 20 USDT hediye

Böylece kullanıcılar, farklı işlem tutarlarında kazanabilecekleri hediye miktarını yüzde 20 oranı üzerinden hesaplayabilecek.

Altın ve kripto işlem çiftleri kampanyaya dahil

Kampanya, yalnızca belirlenen işlem çiftlerinde gerçekleştirilecek ilk Dönüştür işlemini kapsayacak. Kampanya kapsamında kullanıcılar XAUT/TRY, XAUT/USDT, USDT/TRY, USDT/BTC ve USDT/WBT işlem çiftlerinden biriyle ilk işlemlerini gerçekleştirebilecek.

XAUT/TRY, XAUT/USDT, USDT/TRY, USDT/BTC ve USDT/WBT

Kampanyada USDT, BTC ve WBT’nin yanı sıra, fiziksel altınla desteklenen Tether Gold (XAUT) işlem çiftlerine de yer veriliyor. Kullanıcılar XAUT’yu TRY veya USDT karşılığında dönüştürerek kampanyaya katılabilecek.

Kimler yüzde 20 ödül alabilecek?

Kampanyaya katılabilmek için kullanıcının kimlik doğrulama sürecini tamamlamış olması gerekiyor. Bununla birlikte kullanıcının daha önce platform üzerinde Spot, Dönüştürücü veya Al-Sat işlemi gerçekleştirmemiş olması şartı aranıyor.

Daha önce hesap açmış veya kimlik doğrulamasını tamamlamış olmak kampanyaya katılmaya engel değil. Buradaki temel kriter, kullanıcının daha önce herhangi bir alım-satım işlemi yapmamış olması.

Katılım için kullanıcı adı ve hesaba kayıtlı e-posta adresiyle kampanya formunun doldurulması, ardından kampanya süresi içerisinde uygun işlem çiftlerinden birinde en az 20 USDT değerinde ilk Dönüştürücü işleminin tamamlanması gerekiyor.

Hediye kullanıcı başına bir kez verilecek

Kampanya kapsamında her kullanıcı yalnızca bir kez hediye kazanabilecek. Hediye tutarının hesaplanmasında, kullanıcının kampanya süresi içerisinde gerçekleştirdiği ilk uygun Dönüştür işlemi esas alınacak.

Kampanya koşullarını sağlayan kullanıcıların işlemleri kontrol edildikten sonra hak kazandıkları hediyeler hesaplarına aktarılacak.

Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri, geçerli işlem çiftleri, kimlik doğrulama şartı ve katılıma ilişkin diğer koşullar WhiteBIT TR tarafından yayımlanan resmi kampanya koşullarında yer alıyor.

Kampanyanın tüm detaylarını incelemek ve katılım koşullarını öğrenmek için buraya tıklayın.

Kripto varlıklar yüksek fiyat oynaklığı içerir ve kısmi veya tam kayıp riski taşır. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Kampanya hüküm ve koşullarının karşılanması gerekir.