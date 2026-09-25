ARK Invest fonunu Ethereum'a açıyor - Son Dakika
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ARK Invest fonunu Ethereum'a açıyor

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ARK Invest fonunu Ethereum\'a açıyor
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Cathie Wood'un kurduğu yatırım şirketi ARK Invest, girişim sermayesi fonunu Ethereum üzerinden yatırımcılara sunuyor. Securitize ortaklığıyla hazırlanan tokenlaştırılmış fon, gerekli kimlik ve uygunluk kontrollerinden geçen yatırımcılara açılacak.

24 Eylül'de duyurulan iş birliği, ARK Venture Fund'ın (ARKVX) paylarını Blockchain ağı Ethereum üzerinde temsil eden tokenlarla yatırım yapılmasını sağlıyor. Securitize, tokenların çıkarılması ve yatırımcı erişimi için altyapı sunarken fonun yatırımlarını ARK yönetmeye devam edecek.

OPENAI VE ANTHROPIC'E FON ÜZERİNDEN ERİŞİM

ARKVX, halka açık şirketlerin yanı sıra henüz borsaya açılmamış teknoloji şirketlerine de yatırım yapıyor. Portföyünde OpenAI, Anthropic, Stripe ve Databricks gibi şirketler bulunuyor. Fonun 30 Haziran itibarıyla net varlıkları yaklaşık 1,3 milyar dolar düzeyindeydi.

Yatırımcılar bu şirketlerin hisselerini doğrudan almak yerine, onları portföyünde bulunduran fondan pay edinecek. Securitize'nin ürün bilgilerine göre her token, BNY Mellon'da saklanan bir fon payıyla bire bir destekleniyor. Tokenlaştırma, mevcut yatırım stratejisine erişim biçimini değiştiriyor.

ARK Invest'in Kurucusu ve CEO'su Cathie Wood, tokenlaştırmanın yatırımcıların hem özel hem de halka açık piyasalara erişimini değiştirebileceğini söyledi. Wood, bu adımı şirketin sermaye piyasalarının dönüşümüne ilişkin görüşünü uygulamaya geçirmesi olarak değerlendirdi.

ÇIKIŞLAR SINIRLI

Securitize'nin ürün sayfasında asgari yatırım tutarı 500 dolar olarak belirtiliyor. Katılım için hesap açılması, kimlik ve yatırımcı uygunluğu kontrollerinin tamamlanması gerekiyor. Fon paylarının Ethereum üzerinde tutulması, yatırımcıya istediği anda tamamını satma garantisi vermiyor.

Fon, üç ayda bir dolaşımdaki paylarının yüzde 5'ine kadarını net varlık değeri üzerinden geri almayı teklif ediyor. Satış talepleri bu sınırı aşarsa başvurular oransal olarak karşılanabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar geri vermek istedikleri payların tamamını aynı dönemde satamayabiliyor.

Yeni ürün, ARK Invest'in Ekim 2025'te Securitize'ye yaptığı stratejik yatırımın ardından geldi. İki şirket, bu yatırımla düzenlemelere tabi yatırım ürünlerinin tokenlaştırılması ve yatırımcılara ulaştırılması için iş birliğini başlatmıştı.

Kripto ParaEthereumSon Dakika

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