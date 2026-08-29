Bitcoin gerilerken ETF talebi hız kesmedi
ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları dokuz işlem günü üst üste net giriş kaydetti ve 3 milyar doları aşan sermaye topladı. Aynı hafta kripto paranın fiyatı 81 bin dolardan 77 bin dolar bandına indi.
Farside Investors verilerine göre seri 17 Ağustos'ta başladı ve fonlar yalnızca bu hafta 1,14 milyar dolar net giriş aldı. Bu seri, fon kategorisinin toplam net akışını gösteriyor.
Fonlar önceki haftayı geçen ekimden bu yana en güçlü haftalık girişle tamamladı. Bitcoin aynı ay tüm zamanların zirvesini görmüştü.
Serinin uzunluğu ayrı bir karşılaştırma sunuyor. Kesintisiz giriş çarşamba günü sekiz güne ulaşarak nisandan bu yana en uzun seriye dönüştü. Cuma günkü girişle seri dokuzuncu güne uzadı.
İki ölçüm aynı şeyi anlatmıyor. Biri önceki haftanın giriş büyüklüğünü, diğeri kesintisiz serinin uzunluğunu karşılaştırıyor.
BLACKROCK VE MORGAN STANLEY FONLARI ÖNE ÇIKTI
Dokuz günlük seride girişin aslan payını BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ürünü aldı.
Morgan Stanley'in bu yıl faaliyete geçen Bitcoin Trust fonu da kayda değer giriş aldı.
HAZİNE ALIMLARI 9 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
ETF girişlerinin hızlandığı dönem, ABD Hazine Bakanlığının tahvil geri alım duyurusuyla aynı zamana denk geldi. Bakanlık, uzun vadeli tahvil geri alımlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyurdu ve programın 9 Eylül'de başlayacağını açıkladı.
Program, hazirandan bu yana talebin zayıf kaldığı uzun vadeli tahvil piyasasını destekleyecek.
Duyuru sonrasında uzun vadeli getiriler geriledi ve dolar zayıfladı. Bitcoin bu dönemde 62 bin dolar civarından 80 bin dolar bandına yükseldi.
Warsh'ın konuşması bu tabloyu değiştirmedi. Fed Başkanı açık bir faiz patikası vermedi ve yalnızca henüz karşılanmamış bir koşula işaret etti.
Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 739 dolardan işlem görüyor. Kripto para haftanın zirvesi olan 81 bin 281 dolardan geriledi.
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