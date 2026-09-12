Bitcoin üç güçlü verinin baskısı altında - Son Dakika
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Bitcoin üç güçlü verinin baskısı altında

Bitcoin üç güçlü verinin baskısı altında
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ABD'de güçlü istihdam, hızlanan üretici fiyatları ve hedefin üzerinde kalan tüketici enflasyonu ABD Merkez Bankası (Fed) için aynı yöne işaret etti. Bitcoin açısından artık faiz kararından çok karar sonrasında verilecek mesajların tonu belirleyici olabilir.

Toplantı öncesindeki son büyük enflasyon verisinin de açıklanmasıyla piyasanın elindeki ana veri seti tamamlandı. Vadeli işlem piyasalarında Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı cuma günü yüzde 87'ye kadar yükseldi. Bu oran enflasyon verisinden önce yüzde 72 düzeyindeydi.

Bitcoin'in ilk tepkisi sert oldu. Kripto para cuma günü verinin ardından 77 bin dolardan 76 bin dolar bölgesine geriledi, daha sonra 80 bin dolara yaklaştı ve kazancının büyük bölümünü geri verdi. Aynı saatlerde hisse senetleri ve altın da yüksek dalgalanma yaşadı.

İSTİHDAM VE ENFLASYON FED'E ALAN AÇTI

İlk güçlü sinyal istihdam cephesinden geldi. ABD ekonomisi ağustosta 162 bin kişilik tarım dışı istihdam yarattı. Beklenti yaklaşık 56 bin seviyesindeydi. İşsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı. Beklentinin yaklaşık üç katına ulaşan istihdam artışı, ekonominin daha sıkı para politikasını taşıyabileceği düşüncesini güçlendirdi.

Üretici fiyatları da aynı yönde hareket etti. Ağustos Üretici Fiyat Endeksi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,4 arttı. Yıllık oran temmuzdaki yüzde 4,8 seviyesinin üzerine çıktı. Üretici fiyatlarındaki hızlanma, maliyet baskısının ilerleyen aylarda tüketici fiyatlarına yansıyabileceği riskini artırdı.

Cuma günü açıklanan tüketici enflasyonu tabloyu tamamladı. Manşet enflasyon aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,4 ile beklentiyi karşıladı. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek endeks ise aylık yüzde 0,3 artarak yüzde 0,2'lik tahmini aştı. Yıllık çekirdek enflasyon yüzde 2,4'e gerilese de Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kaldı.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması da görünümü zorlaştırıyor. Yüksek enerji ve taşıma maliyetlerinin diğer ürünlere yayılması, önümüzdeki aylarda enflasyonun yeniden hızlanabileceğine ilişkin riski canlı tutuyor.

BİTCOİN İÇİN ASIL RİSK KARAR SONRASINDA

Fed, 15-16 Eylül'de toplanacak ve faiz kararını 16 Eylül saat 21.00'de açıklayacak. Yüksek faizler tahvil getirileri ile doları desteklerken Bitcoin gibi düzenli faiz getirisi sunmayan riskli varlıklara yönelik talebi sınırlayabiliyor.

Piyasanın faiz artırımını büyük ölçüde fiyatlamış olması, cuma günkü sert düşüşün neden hızla tersine döndüğünü açıklayabilir. Bu nedenle yatırımcıların odağı kararın kendisinden Fed Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrasındaki açıklamalarına kayıyor.

Warsh'ın yeni faiz artırımlarına açık kapı bırakması finansal koşulların daha uzun süre sıkı kalacağı beklentisini güçlendirebilir. Daha dengeli bir mesaj ise piyasanın mevcut artırımın ardından bekleme dönemine geçileceğini fiyatlamasına yol açabilir. Fed'in aynı gün yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlar, yetkililerin yılın kalan bölümünde nasıl bir faiz yolu öngördüğünü de gösterecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin üç güçlü verinin baskısı altında - Son Dakika

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