Bitcoin'i bu kez faiz beklentisi sıkıştırdı - Son Dakika
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Bitcoin'i bu kez faiz beklentisi sıkıştırdı

Bitcoin\'i bu kez faiz beklentisi sıkıştırdı
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Kripto fonlarına para akışı sürerken yatırımcıların temel odağı ABD Merkez Bankası (Fed) oldu. Piyasa, faiz yolunu fiyatlıyor. Bitcoin 80 bin dolar çevresindeki direnci aşmaya çalışırken ETF girişleri toparlanmayı destekliyor. Yüksek faiz beklentisi ise hareketi sınırlıyor.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, "Bitcoin yeniden altın gibi işlem görüyor, ancak tavanı hâlâ Fed belirliyor" değerlendirmesini yaptı. Bitcoin 80 bin dolar üzerinde kalma denemesinin ardından gerilerken satıcılar fiyat 80 bin 500 dolara yaklaştığında devreye girdi.

"YATIRIMCI ÇIKMIYOR, FAİZ YOLUNU FİYATLIYOR"

Faiz beklentisine duyarlılık, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole konuşmasının ardından açıkça görüldü. Warsh, enflasyondaki ilerlemenin sınırlı kaldığını ve fiyat baskılarının, karar alıcılara enflasyonun yüzde 2 hedefine döndüğü güvenini verecek kadar hızlı gevşemediğini söylemişti. Konuşmanın ardından dijital varlık ürünlerinde yaklaşık 100 milyon dolarlık çıkış görüldü ve piyasa eylül faiz artırımını daha yüksek olasılıkla fiyatladı. Akışlar izleyen hafta tersine döndü ve 4 Eylül'e kadar 1 milyar dolara ulaştı. Bu dönüş, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın "dezenflasyon" işaretlerine dikkat çektiği ve veriler ilerleme gösterirse eylülde faizi sabit tutmaya meyilli olduğunu belirttiği açıklamalarla aynı döneme denk geldi.

Butterfill, "Yatırımcılar bu varlık sınıfından çıkmıyor, faiz yolunu fiyatlıyor" değerlendirmesini yaptı. CME Group verilerine göre vadeli işlem fiyatları, pazartesi günü gelecek haftaki toplantının ardından faiz artırımına yaklaşık yüzde 60 olasılık veriyordu. Değerlendirme, geçen ay Bitcoin ve genel kripto piyasasındaki güçlü toparlanmanın gölgesinde geldi. O dönemde ABD Hazinesi, uzun vadeli tahvillerdeki belirli geri alım tutarlarını operasyon başına 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarma planını açıklamış, Bitcoin de ay boyunca 60 bin dolar bölgesinden 80 bin doların üzerine tırmanmıştı. 21Shares kurucu ortağı Ophelia Snyder, mevcut yükselişin kriptoya özgü katalizörlerden çok ABD'ye yönelik riski azaltma eğilimiyle ilgili olabileceğini yazdı. Standard Chartered ise Bitcoin'in yıl sonundan önce 100 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

FED KARARINA KADAR DAR BANT BEKLENİYOR

Bitfinex analistleri, Bitcoin'in mevcut yapısının teyit edilmiş bir kırılımdan çok "yukarı yönlü eğilimli bir sıkışmayı" desteklediğini belirtti. Analistlere göre borsa yatırım fonlarına yönelik talep, yüksek tahvil faizleri ve yeni bir faiz artırımı beklentisinden gelen baskıyı dengeliyor. CoinEx baş analisti Jeff Ko ise Fed kararı öncesinde daha da dar bir işlem beklediğini söyledi. Ko, fiyatın 82 bin dolar dolayında tavan yaptığı ve 78 bin ile 79 bin dolar arasında destek bulduğu bir sıkışma öngördü ve yönün ancak Fed devreden çıktıktan sonra belirleneceğini ekledi.

Kurumsal talep, Bitcoin'i 80 bin dolar dolayında tutmaya yardımcı oldu. ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları 4 Eylül'de sona eren haftada 986,9 milyon dolar net giriş çekerek üç haftalık toplamı yaklaşık 3,8 milyar dolara taşıdı. Ancak Ko, üç haftalık pozitif akışın kalıcı bir birikim dönemini doğrulamaya yetmediğini, özellikle Bitcoin yatay seyrederken birkaç hafta daha süren girişleri görmek istediğini söyledi. Bitfinex'e göre stablecoin arzındaki büyüme de toparlanmayı destekledi. Buna karşın kârda olan arzın payı arttı. Dolaşımdaki arzın yüzde 71'inden fazlası artık kârda, bu oran Bitcoin'in mayısta 82 bin 500 doların üzerinde seyrettiği dönemde yaklaşık yüzde 67'ydi. Bu tablo, benzer fiyatlarda daha fazla arzın kârla satışa açık olabileceğini gösteriyor.

FED TAKVİMİ VE TAHVİL FAİZLERİ BELİRLEYİCİ

Faiz beklentileri, 15-16 Eylül'deki Fed toplantısı öncesinde Bitcoin için temel makro sınav olmayı sürdürüyor. Ko'ya göre piyasalar, mevcut yüzde 3,50-3,75 hedef aralığından 25 baz puanlık bir artışı değerlendiriyor. Warsh'ın Jackson Hole'daki şahin tonunun ardından eylül artırımı olasılığı yüzde 66 dolayına çıkmıştı. Ağustostaki güçlü istihdam verileri sıkı politika savını yeniden güçlendirdi. Tarım dışı istihdam 162 bin arttı, işsizlik yüzde 4,1'de kaldı ve imalat satın alma yöneticileri endeksi 54,6'ya yükseldi. ABD enflasyon verileri karar alıcılar için bir sonraki kanıtı sunacak. Üretici fiyat endeksi 10 Eylül'de, tüketici fiyat endeksi 11 Eylül'de açıklanacak. Fed kararı 16 Eylül'de duyurulacak.

Tahvil faizlerindeki yükseliş, Bitcoin gibi getiri üretmeyen varlıklara talebi azaltabiliyor. İki yıllık ABD tahvil faizi son dönemde yüzde 4,34'ün üzerine çıkarken Ko, on yıllık faizi yüzde 4,8 dolayında gösterdi. Hazine'nin 9 Eylül'deki genişletilmiş geri alım operasyonu, enflasyon verileri ve Fed toplantısı öncesinde tahvil piyasası likiditesine ilişkin ek veri sağlayacak. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ağustosta, 10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli tahvillerde likidite destekli geri alımların üst sınırını operasyon başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracağını açıklamıştı. Bitfinex'e göre asıl belirleyici sinyal, kısa vadeli faizler yüksek kalırken ETF alımlarının sürmesi olacak. Böyle bir durum, politika faizinin artık Bitcoin'in temel kısıtı olmaktan çıktığını gösterir. Bitcoin'in yayım sırası fiyatı 78 bin 350 dolar bölgesinde bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'i bu kez faiz beklentisi sıkıştırdı - Son Dakika

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