Coinbase CEO\'su: "Bitcoin enflasyon korkusudur"

Social Capital'in kurucusu Palihapitiya, madencilik ekonomisine odaklanan eleştirisinde, operatörlerin elektriklerini Bitcoin ağını güvenceye almak yerine yapay zeka veri merkezlerine satarak on ila yirmi kat daha fazla gelir elde edebileceğini savundu. Yatırımcı bu olası kaymayı yapısal olarak nitelendirdi, ancak yanılabileceğini de kabul etti. Geçmişte hash gücü ile fiyat birlikte hareket ederken, Palihapitiya'ya göre artan yapay zeka talebi bu ilişkiyi koparabilir ve en ucuz enerjiyi çok daha yüksek marjlı işlem yüklerine yönlendirebilir.

Palihapitiya ikinci olarak likiditeye dikkat çekti. Yatırımcıya göre marjinal sermaye giderek tahmin piyasalarını ve hisse senetlerini Bitcoin'e tercih ediyor, bu da varlığı yeni girişlerden mahrum bırakıyor. Nitekim tahmin piyasalarındaki günlük işlem hacmi sık sık 300 milyon doları aşarak perakende hisse alım satımına benzer bir seyir izliyor. Palihapitiya bu rotasyonu geçici olarak tanımladı ve daha kalıcı gördüğü enerji tercihiyle karşılaştırdı.

ARMSTRONG YAPAY ZEKA MADENCİLİK UYARISINI REDDETTİ

Armstrong, tartışmaya katılarak tahmin piyasalarına ve hisselere yönelen sermaye rotasyonunun geçici olduğunu, Bitcoin madenciliğinden yapay zeka işlemciliğine enerji kaymasının ise daha yapısal olduğunu belirtti. Yönetici, madencilik hash gücü ve enerji kullanımının fiyatı etkilemediğini, çünkü ağın zorluk ayarının madenciler ayrılsa bile blok sürelerini otomatik olarak tutarlı tuttuğunu söyledi.

Armstrong'un teknik itirazı, madencilik zorluğunu yaklaşık iki haftada bir yeniden ayarlayarak blok sürelerini on dakika dolayında tutan bu mekanizmaya dayandı. Yöneticiye göre madenciler bağlantıyı keserse ağ zorluğu otomatik olarak düşürüyor ve kalan katılımcılar blok üretmeyi aynı hızda sürdürüyor. Bu kendini düzelten tasarım, fiyatı ağdan ayrılan herhangi bir madenci grubundan bağımsız kılıyor. Böylece yapay zeka kaynaklı bir hash gücü çıkışının fiyatı mekanik olarak baskılayacağı varsayımı da zayıflıyor.

ARMSTRONG FİYATI ENFLASYON KORKUSUNA BAĞLADI

Armstrong, mekaniğin ötesine geçerek Bitcoin'in uzun vadeli değerini belirlediğine inandığı unsuru yeniden çerçeveledi. Yönetici fiyatı esas olarak enflasyon kaygılarına ve süregelen kamu açıklarına bağladı. Armstrong'a göre yapısal bütçe açıkları veren demokrasiler, arzı sabit bir varlığa kalıcı talep yaratıyor. Milyarder yönetici, uzun vadede Bitcoin fiyatının büyük ölçüde insanların enflasyondan ne kadar korktuğunun ölçüsü olduğunu, her yerde açık veren demokrasilerin de sonunun görünmediğini söyledi.

Bu çerçeve, Bitcoin'i günlük bir ödeme aracından çok bir değer saklama aracı, yani dijital altın olarak konumlandırıyor. Armstrong geçen hafta da varlığın uçtan uca elektronik nakit olan özgün vizyonunun evrildiğini ve artık dijital altına dönüştüğünü belirtmişti. Yönetici, bu yılki zayıf performansına karşın Bitcoin konusunda güçlü bir iyimserliği koruyor ve 2030'a kadar çok daha yüksek bir fiyat öngörüyor. Tartışma sürerken Bitcoin, Ekim 2025'teki rekorunun yaklaşık yüzde 45 altında, 64 bin dolar dolayında işlem gördü. Bu düşüşe rağmen varlığın piyasa değeri 1,29 trilyon dolara yakın seyrederek kripto paralar arasındaki liderliğini korudu.