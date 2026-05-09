Coinbase ilk çeyrekte 394 milyon dolar kaybederken analistler iyimser
09.05.2026 16:44
Araştırma şirketi Bernstein zayıf ilk çeyrek sonuçlarına rağmen Coinbase'in "her şey borsası" stratejisinin sonuç vermeye başladığını söyledi. Analistler hisse için 330 dolarlık hedef fiyatı ve "üstün performans" notunu korudu. Hedef fiyat cuma kapanışına göre yüzde 71 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Coinbase ilk çeyrekte 1,41 milyar dolar gelir elde etti ancak bu rakam tahminlerin yüzde 5 altında kaldı. Düzeltilmiş FAVÖK 303 milyon dolar olarak gerçekleşti ve beklentilerin yüzde 26 gerisinde kaldı. Şirket kripto yatırım portföyündeki 482 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kayıpların etkisiyle 394,1 milyon dolar net zarar kaydetti.

Bernstein analistleri zayıf kripto piyasalarının hem işlem hacmini hem de abonelik gelirini baskıladığını belirtti. Toplam kripto piyasa değeri ve sektör işlem hacimleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 20'den fazla geriledi. Coinbase'in toplam spot işlem hacmi çeyreklik bazda yüzde 25 düşerek 202 milyar dolara indi. Perakende işlem hacmi yüzde 36 gerileyerek 36 milyar dolara düştü ve aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 10 azalarak 8,2 milyona geriledi.

TÜREVLERİN VE TAHMİN PİYASALARININ GELİR PAYI BÜYÜYOR

Bernstein Coinbase'in çekirdek spot işlem dışındaki yeni iş kollarının güç kazandığına dikkat çekti. Perakende türev ürünleri yıllık bazda 200 milyon doların üzerinde gelir üretiyor. Deribit satın alımıyla gelen kurumsal türev gelirleri yıllık 250 milyon doları aşıyor. Tahmin piyasaları ise mart ayında yıllık 100 milyon dolarlık gelir hızını geçerek Coinbase tarihinin en hızlı büyüyen ürünlerinden biri haline geldi.

Gautam Chhugani liderliğindeki analist ekibi Coinbase'in USDC ve Base etrafında stablecoin ve ödeme altyapısı kurma çabalarını da öne çıkardı. Base üzerindeki stablecoin işlem hacmi yıllık bazda on kat arttı. Çeyrekteki otonom ajan stablecoin işlem hacminin yüzde 90'ından fazlası bu Ethereum ikinci katman ağında gerçekleşti.

KATALİZÖRLER HENÜZ FİYATLANMAMIŞ OLABİLİR

Bernstein piyasanın Coinbase ve kripto sektörü için potansiyel katalizörleri hafife alabileceğini savundu. Analistler ABD'de Clarity Act'in ilerlemesi ve Beyaz Saray kripto yetkililerinin Stratejik Bitcoin Rezervi'ne ilişkin resmi açıklama sinyallerini olası katalizörler arasında gösterdi.

Coinbase AWS kaynaklı bir kesintinin ardından işlemleri yeniden başlattı. Hisse piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,7 değer kaybediyordu.

