Coinbase'in kodunun yüzde 95'i yapay zeka yardımıyla yazılıyor - Son Dakika
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Coinbase'in kodunun yüzde 95'i yapay zeka yardımıyla yazılıyor

Coinbase\'in kodunun yüzde 95\'i yapay zeka yardımıyla yazılıyor
15.07.2026 13:30
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Coinbase'in kodunun yüzde 95'inden fazlası artık yapay zeka yardımıyla yazılıyor. Bu oran, borsanın bu yılın başında iş gücünün yüzde 14'ünü işten çıkarma kararının ardından yapay zeka stratejisine dair yeni bir görünüm sunuyor.

Coinbase mayısta 700 çalışanı işten çıkarmıştı. Şirket CEO'su Brian Armstrong, çalışanlara gönderdiği e-postada yapay zekanın çalışma temposunu çarpıcı biçimde değiştirdiğini ve merkezinde yapay zeka olan bir kuruluş olarak startup kuruluş dönemindeki hıza ve odağa dönme ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

Coinbase'in platform sorumlusu Rob Witoff, çalışanların neredeyse tamamının her gün yapay zeka kullandığını, kodun da yüzde 95 ile 100 arasındaki bir bölümünün bugün büyük dil modelleriyle ya da bu modeller aracılığıyla yazıldığını söyledi. Bu rakam, şirketin kodunun yüzde 40'ının yapay zekayla yazıldığını açıkladığı şubat tahmininin iki katına ulaştı. Bu önemli artış, teknoloji ve kripto şirketleri genelinde hızlanan yapay zeka benimsemesini yansıtıyor.

Witoff yine de kullanımda geniş bir yelpaze bulunduğunu vurguladı. Analiste göre çekirdek kriptografi büyük ölçüde insan girdisine dayanırken prototipleme tümüyle otomatik, çekirdek sistemler ise ikisinin ortasında yer alıyor. Witoff, çekirdek kriptografi yazarken sektörün önde gelen kriptografi uzmanlarının her satırı titizlikle araştırıp incelediğini belirtti. Şirketin yazdığı kodun beklendiği gibi çalıştığından ve güvenlik açığı taşımadığından emin olmak için yapay zekayı yoğun biçimde kullandığını söyleyen Witoff, bunun iç prototiplere kıyasla çok daha elle yürütülen bir süreç olduğunu ekledi.

İKİ ÜÇ KİŞİLİK EKİP 10 KİŞİNİN İŞİNİ YAPIYOR

Witoff'a göre bu dönüşüm, Coinbase'in daha küçük ve daha kıdemli ekipler etrafında yeniden yapılanmasına imkân tanıdı. Artık iki ya da üç çalışan, önceden 10 veya daha fazla kişi gerektiren işi yürütebiliyor. Witoff, mayıstaki işten çıkarmalarda çok sayıda alt düzey yazılım rolünün etkilendiğini, ancak kesintilerin pazarlama, hukuk, müşteri desteği ve uyum dahil şirket geneline yayıldığını söyledi.

Witoff, küçük ekiplerin işlemesi için çalışanların ajanları doğru yöne yönlendirecek deneyime ve yargıya sahip olması gerektiğini vurguladı. Şirkette çoğu mühendisin artık aynı anda çalışan beş ila 10 yapay zeka ajanı bulunduğunu, bu ajanların toplamda yaklaşık 1.200 çalışanın kodlama işini yaptığını belirtti. Witoff, 2030'a kadar Coinbase'deki yapay zeka ajanlarının 100 bin çalışana denk iş yapabileceğini öne sürdü.

YAPAY ZEKA KAYNAKLI İŞTEN ÇIKARMALAR SEKTÖRE YAYILDI

Coinbase, kurumsal yapay zeka yükselişi sırasında bu yıl çalışan çıkaran şirketler dalgasının bir parçası oldu. Kripto borsası Crypto.com martta, yeni düzene uyum sağlamayan roller gerekçesiyle çalışanlarının yüzde 12'sini çıkardı. Şubatta ise Block'un üst yöneticisi Jack Dorsey, şirketin iş gücünün yüzde 40'ını azalttığını duyurdu.

Dorsey, oluşturdukları ve kullandıkları zeka araçlarının daha küçük ve daha yatay ekiplerle birleşince bir şirketi kurup yönetmenin anlamını temelden değiştiren yeni bir çalışma biçimini mümkün kıldığını söyledi. Bu yılki işten çıkarmalarda yapay zeka kaynaklı verimliliği gerekçe gösteren diğer kripto şirketleri arasında Kraken, Gemini, Messari ve Dune da yer aldı.

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Son Dakika Kripto Para Coinbase'in kodunun yüzde 95'i yapay zeka yardımıyla yazılıyor - Son Dakika

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