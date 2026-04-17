Ethereum Vakfı\'nın tanınan ismi beş yılın ardından ayrılıyor

17.04.2026 17:03
Ethereum Vakfı'nın öne çıkan isimlerinden Josh Stark, beş yıllık görevinin ardından kuruluştan ayrılıyor. Stark'ın bu ayın sonuna kadar görevde kalacağı açıklandı.

Ayrılığı X (eski adıyla Twitter) hesabından duyuran Stark, "Ethereum Vakfı'nda Ethereum için çalışmak büyük bir onurdu. Vakfın içinde ve dışında harika insanlarla birlikte çalışmış olmaktan ve topluluğumuzun ortaklaşa başardıklarından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ÜÇ AY İÇİNDE İKİNCİ ÜST DÜZEY AYRILIK

Stark, 2019'da özel projeler ekibiyle Ethereum Vakfı'na katıldı. Zamanla Vakıf Başkanı Aya Miyaguchi ve Ethereum'un (ETH) kurucusu Vitalik Buterin ile aynı liderlik kademesine yükseldi. Eş icra direktörleri Hsiao-Wei Wang ve Bastian Aue ile de yakın iş birliği içindeydi.

Vakfın iletişim yüzlerinden biri olarak tanınan Stark, görev süresince birkaç kritik sürecin eş sorumluluğunu üstlendi. Ethereum'un hisse ispatına geçişi The Merge'in yanı sıra Dencun, Fusaka ve Pectra ağ yükseltmelerinde belirleyici rol oynadı.

Geçen ay Josh Rudolf ve Julian Ma ile birlikte Ethereum'un Katman 2 ekosistemine ilişkin stratejik vizyon belgesini kaleme aldı. ETHGlobal hackathon organizasyonunu ve erken evre girişim stüdyosu L4'ü de kuran Stark, geleceğe dair henüz bir plan yapmadığını belirterek aile ve arkadaşlarıyla zaman geçirmek üzere uzun bir molaya çıkacağını aktardı.

ETHEREUM VAKFI'NDA ART ARDA AYRILIKLAR

Stark'ın ayrılışı, Vakfın köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiği bir döneme denk geliyor. Eş icra direktörü Tomasz K. Stanczak, göreve başlamasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden şubat sonunda ayrılmıştı. Çarşamba günü ise protokol geliştirme ve hibe çalışmalarında yer alan Trent Van Epps da Vakfı bırakarak kurucusu olduğu Protocol Guild'de tam zamanlı çalışmaya geçeceğini duyurdu.

