Kraken Solana DEX işlemlerini ana uygulamasına entegre etti - Son Dakika
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Kraken Solana DEX işlemlerini ana uygulamasına entegre etti

Kraken Solana DEX işlemlerini ana uygulamasına entegre etti
19.06.2026 11:00
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Kraken, Solana ekosistemindeki merkeziyetsiz borsa (DEX) işlemlerini ana uygulamasına entegre etti ve zamanla başka ağları da eklemeyi planlıyor.

Zincir üstü DEX işlemlerini devreye alan Kraken, müşterilerine ana mobil uygulaması üzerinden Solana ekosistemindeki binlerce token'a erişim sunuyor. Borsa, zamanla DEX hizmetlerini başka ekosistemleri de kapsayacak biçimde genişletmeyi planlıyor.

Şirketin açıklamasına göre DEX işlevini doğrudan ana uygulamaya entegre eden Kraken, kullanıcıların tanıdık bir ortamdan ayrılmasına veya ayrı araçlar yönetmesine gerek kalmadan erken aşama token piyasalarını daha erişilebilir hale getiriyor. Lansman, Kraken'in Privy'den aldığı gömülü cüzdan altyapısı ve önde gelen Solana DEX protokolleriyle destekleniyor. DEX tabanlı varlıklar, Kraken portföy görünümünde mevcut varlıkların yanında görünüyor ve standart alım satım arayüzünden işlem görebiliyor. Kullanıcılar bu varlıkları ABD doları veya USDC bakiyeleriyle satın alabiliyor.

KRAKEN DEFİ'Yİ TANIDIK BİR ARAYÜZLE SUNUYOR

Kraken'e göre bu adım, önde temiz ve merkezi arayüzler, arkada ise merkeziyetsiz araçlar barındıran ürünler geliştirme yönündeki geniş stratejisini yansıtıyor. Şirket bu stratejiyi daha önce, zincir üstü kasalardan yararlanan DeFi Earn hizmetiyle ortaya koymuştu. Ayrıca token lansmanının sinyalini veren Ethereum 2. Katman ağı Ink'in geliştirilmesini de desteklemişti. Payward'ın Veri Direktörü ve Küresel Bireysel Hizmetler Başkanı Kamo Asatryan, "Mesele erişim. Kripto almak, tutmak ve satmak, ardındaki teknoloji ne kadar güçlü olursa olsun basit hissettirmeli." dedi. Asatryan, hiç kimsenin köprüler, gaz ücretleri veya zincir üstü piyasaları kullanmanın önündeki diğer teknik engeller yüzünden çekinmemesi gerektiğini ekledi.

Zincir üstü DEX işlemlerinin önündeki engeli düşüren ilk merkezi borsa Kraken olmadı. Örneğin OKX, Bybit ve Binance cüzdan içi DEX portalları açtı. Coinbase ise geçen yıl 0x ve 1inch gibi agregatörler aracılığıyla DEX işlemlerini ana platformuna entegre ederek başta Base olmak üzere zincir üstü varlıklara erişim sağladı, Solana desteğini sonradan ekledi. Coinbase bu hafta da Base ve Solana'daki token lansman platformlarını, tokenlar tam zincir üstü işleme geçmeden oluşturma aşamasında indeksleyerek ana uygulamaya daha derin entegre ettiğini duyurdu. Benzer stratejiler, müşterilerinin DeFi'ye açılmasını giderek daha fazla sağlayan BitGo ve Anchorage gibi nispeten muhafazakâr saklama şirketlerinde de hayata geçiyor.

Toplam DEX işlem hacmi 2025 ortasında zirve yaptıktan sonra son aylarda daha normal seviyelere geriledi. DEX ile CEX spot kripto işlemleri arasındaki oran bugün yaklaşık yüzde 13,25 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, Haziran 2025'teki yüzde 21,75'lik tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında kaldı.

PAYWARD GİZLİ HALKA ARZ BAŞVURUSUNU KASIM 2025'TE YAPTI

Kraken'in ana şirketi Payward halka açılmak için çalışıyor ancak kesinleşmiş bir halka arz tarihi yok. Şirket, gizli S-1 başvurusunu Kasım 2025'te SEC'e yaptı ve başlangıçta 2026'nın ilk çeyreğinde halka arzı hedefledi. Ancak birçok kripto şirketi, zayıf piyasa koşullarını gerekçe göstererek olası halka arzları askıya aldı.

Eş CEO Arjun Sethi, mayısta şirketin halka açılmaya "yaklaşık yüzde 80 hazır" olduğunu söyledi.

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Son Dakika Kripto Para Kraken Solana DEX işlemlerini ana uygulamasına entegre etti - Son Dakika

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