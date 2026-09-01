Kripto hazineleri alıma başladı: İşte nedeni - Son Dakika
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Kripto hazineleri alıma başladı: İşte nedeni

Kripto hazineleri alıma başladı: İşte nedeni
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Strive, BitMine ve Strategy pazartesi günü aynı anda yeni kripto alımlarını açıkladı. Yalnızca iki Bitcoin alıcısı tek haftada 500 milyon doları aşan harcama yaptı.

Bu iş modelinde yüksek fiyat, alımı durduran bir unsur sayılmıyor. Şirketler hisse satışlarından sağladıkları sermayeyi kripto varlık alımına yönlendiriyor. Kripto fiyatlarındaki yükseliş hisseleri desteklediğinde yeni ihraç için daha elverişli bir finansman ortamı oluşabiliyor.

Strive geçen hafta 79 bin 431 dolar ortalamayla 1800 Bitcoin ekledi ve toplam varlığını 23 bin 156 Bitcoin'e çıkardı.

Strive'ın dolaşımdaki A sınıfı hisse sayısı aynı hafta 3 milyon 579 bin 147 arttı. Şirketin nakdi de 11,6 milyon dolar yükselerek 183,5 milyon dolara ulaştı.

Diğer iki şirket de aynı gün alım açıkladı. BitMine 65 hafta üst üste Ethereum aldı ve Ethereum varlığının yüzde 86'sını stake ederek getiri üretiyor. Strategy de 10 haftalık aranın ardından Bitcoin alımına döndü.

ETF PARASI HAZİNELERDEN ÖNCE DÖNDÜ

Şirket alımlarının yeniden hızlandığı dönemde fon akışları da yön değiştirdi. SoSoValue verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonlarına ağustosta 3,3 milyar doları aşan giriş oldu. Aynı ürünlerden haziranda 4,5 milyar dolar çıkmıştı.

ABD'deki spot Ethereum fonları da iki aylık çıkışın ardından ağustosta yaklaşık 1,75 milyar dolar giriş kaydetti.

Aynı dönemde fiyatlar da yükseldi. Bitcoin ay boyunca yüzde 25,7, Ethereum yüzde 33,3 kazandı.

Buradaki döngü üç aşamada işliyor. Fon talebi kripto fiyatlarını destekliyor. Yükselen fiyatlar hazine şirketlerinin hisselerine yansıyor. Yeni hisse satışları da ek kripto alımlarına kaynak sağlıyor.

Bank of America verilerine göre kripto fonlarına geçen hafta 3,2 milyar dolar girdi. Bu tutar Ekim 2025'ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık giriş oldu.

NASDAQ AĞUSTOSTA YÜZDE 4,2 YÜKSELDİ

Yaygın açıklamalardan biri, kriptoya giren paranın zayıflayan yapay zekâ hisselerinden çıktığını savunuyor. Takvim karşılaştırması bu yorumu desteklemiyor.

Teknoloji hisselerindeki sert kayıp temmuzda yoğunlaştı. O ay Philadelphia Yarı İletken Endeksi yüzde 20,6, Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 22 değer kaybetti.

Ağustos çok farklı bir tablo sundu. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi ay boyunca yüzde 4,2 yükseldi. Bu veri, aynı ay kriptoya yönelen paranın teknoloji hisselerindeki genel bir çöküşten çıktığı yorumunu zayıflatıyor.

Güney Kore'de yabancı yatırımcılar ağustosta hisse piyasasından net 10,17 trilyon won çekti. Upbit'in işlem hacmi de ayın ikinci yarısında belirgin biçimde yükseldi.

ABD'deki iki gelişme de piyasa koşullarını destekledi. Başkan Donald Trump 19 Ağustos'ta Kongre'ye CLARITY Yasası'nı geçirmesi için çağrı yaptı. Senato'da tasarının görüşülmesine geçilmesi için 15 Eylül'de usul oylaması bekleniyor.

ABD Hazine Bakanlığı aynı gün uzun vadeli tahvil geri alımlarında operasyon başına üst sınırı 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracağını açıkladı. 30 yıllık tahvil getirisi açıklamanın ardından yüzde 5,19'a indi, daha sonra yüzde 5,25'e döndü.

Yayım sırasında Bitcoin 77 bin 824 dolardan işlem görüyor. Bu modelde şirketlerin alım kapasitesini coin fiyatından çok sermaye piyasalarından kaynak sağlama imkânı belirliyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto hazineleri alıma başladı: İşte nedeni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kripto hazineleri alıma başladı: İşte nedeni - Son Dakika
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