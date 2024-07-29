One Trading Avrupa'da kripto türev piyasası başlatıyor - Son Dakika
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One Trading Avrupa'da kripto türev piyasası başlatıyor

One Trading Avrupa\'da kripto türev piyasası başlatıyor

Hollanda merkezli One Trading, Avrupa Finansal Piyasalar Otoritesi'nden aldığı OTF lisansı ile Avrupa'da kripto türevleri ticareti yapma yetkisi kazandı. Bu gelişme, şirketi Avrupa'da sürekli vadeli işlem ticareti yapabilen tek merkez haline getiriyor.

29.07.2024 19:31
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Hollanda merkezli One Trading, Avrupa Finansal Piyasalar Otoritesi'nden aldığı OTF lisansı ile Avrupa'da kripto türevleri ticareti yapma yetkisi kazandı. Bu gelişme, şirketi Avrupa'da sürekli vadeli işlem ticareti yapabilen tek merkez haline getiriyor ve kripto ticaret alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

One Trading Kripto Türevleriyle Avrupa Piyasasını Şekillendiriyor

Hollanda merkezli dijital varlık platformu One Trading, Avrupa'nın kripto türev piyasasında önemli bir adım attı. Şirket, Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi'nden (AFM) Organize Ticaret Tesisi (OTF) lisansı almayı başardı. Bu gelişmeyle birlikte One Trading, Avrupa Birliği sınırları içerisinde kripto türev ürünleri sunma hakkına kavuşmuş oldu.

Daha önce Bitpanda Pro olarak tanınan platform, bu lisansla birlikte MIFID II düzenlemeleri kapsamında resmi bir ticaret merkezi statüsü kazandı. MIFID II, Avrupa Birliği'nin finans sektöründeki ticaret alanlarını düzenleyen kapsamlı yasal çerçevelerden biri olarak biliniyor.

One Trading, elde ettiği bu lisansla birlikte Avrupa Birliği'nde benzersiz bir konuma yerleşti. Şirket, bölgede sürekli vadeli işlem ticareti yapabilen tek merkez olma özelliğini taşıyor. One Trading aynı zamanda, Avrupa'daki ilk nakit uzlaşmalı sürekli işlem platformu unvanını da elde etti. AFM tarafından yapılan açıklamada, One Trading'in Hollanda'da bu tür bir lisansa sahip olan ilk kripto şirketi olduğu vurgulandı.

One Trading CEO'su Joshua Barraclough, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Avrupa'da henüz düzenlenmemiş bir piyasa olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi ürünlerle başlayarak, yeni düzenlenmiş ürünler sunma ve tüm müşteri grupları için kurumsal seviyede çözümler sağlama konusunda avantajlı bir konumdayız. Bu gelişme, hem dijital varlık hem de geleneksel menkul kıymet ticaretinde önemli bir dönüm noktası olacak ve sektördeki yenilikçi yolculuğumuzun ilk adımını oluşturacak." ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika Kripto Para One Trading Avrupa'da kripto türev piyasası başlatıyor - Son Dakika

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