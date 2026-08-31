Rusya'nın en büyük bankası kriptoda genişliyor - Son Dakika
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Rusya'nın en büyük bankası kriptoda genişliyor

Rusya\'nın en büyük bankası kriptoda genişliyor
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Lider Rus bankası Sberbank, kripto teminatlı kredi programını Bitcoin'in yanında Ethereum ve Tether'in stablecoini USDT'yi de kabul edecek biçimde genişletmeyi planlıyor. Genişleme, düzenleyicinin bu varlıkların halka açık dolaşımına izin vermesinin ardından başlayacak.

Ülkenin yeni kripto yasası 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor. Yasa, kripto alım satımının düzenlenmiş aracılar üzerinden yapılmasına izin veriyor ve aynı kuralları yabancı stablecoinlere de uyguluyor.

Sberbank kripto teminatlı kredi modelini daha önce test etti. Banka aralık ayında, ülkenin ilk Bitcoin teminatlı kredisi olarak tanımladığı finansmanı madencilik şirketi Intelion Data'ya sağladı. Teminatı kendi saklama ürünüyle tutan banka kredi tutarını açıklamadı.

Rusya Merkez Bankası ağustos ayında, halka açık borsalarda işlem görebilecek kripto paralara ilişkin taslak listesine Bitcoin, Ethereum ve USDT'yi ekledi. Kurum seçimini piyasa değeri, ortalama günlük işlem hacmi ve yabancı platformlardaki en az beş yıllık fiyat geçmişine dayandırdı.

SBERBANK İLK YILDA 46 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM ÖNGÖRÜYOR

Sberbank Başkan Yardımcısı Anatoli Popov'a göre düzenlenmiş kripto işlem hacmi, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ilk yılda 4 trilyon rubleye, yani yaklaşık 46,4 milyar dolara ulaşabilir.

Popov, bu hacmin 2029 yılına kadar yaklaşık 7,5 trilyon rubleye, yani 87,1 milyar dolara çıkabileceğini söyledi.

Yasa iki tür yatırımcıyı ayırıyor. Bireysel yatırımcılar en likit kripto paraları bir aracı üzerinden yılda en fazla 300 bin ruble, yani yaklaşık 3 bin 700 dolar tutarında satın alabiliyor. Nitelikli yatırımcılar ise herhangi bir kripto varlığı miktar sınırı olmadan satın alabiliyor.

Ödeme yasağı ise sürüyor. Yasa, Rusya içinde mal ve hizmet ödemelerinde kripto para kullanımını yasaklamayı sürdürüyor. Yerleşiklerle yerleşik olmayanlar arasındaki dış ticaret sözleşmelerinde sınır ötesi ödemelere ise izin veriliyor.

USDT TEMİNATI YAPTIRIM RİSKİ TAŞIYOR

USDT'nin teminat listesine girmesi Bitcoin ve Ethereum'da bulunmayan bir risk ekliyor. Sberbank, Nisan 2022'den bu yana ABD'nin tam engelleme yaptırımı altında bulunuyor. Banka, Temmuz 2022'den bu yana Avrupa Birliği'nin varlık dondurma kararına da tabi.

Tether'in kendi politikası bu noktada belirleyici. Şirket, yaptırım kapsamındaki kuruluşlarla bağlantılı USDT'yi dondurduğunu açıklıyor.

Rusya Merkez Bankası da haziranda bu riske dikkat çekti. Kuruma göre stablecoin ihraççıları, tek taraflı kısıtlamalar kapsamında meşru sahiplerin tokenlerine mahkeme kararı olmadan el koyabiliyor.

Sberbank kripto alanındaki hazırlığını sürdürüyor. Banka, aralık ayı başına kadar Sber ve Sber Investments uygulamalarında bir kripto cüzdanı ile dijital varlık deposu açmayı planlıyor. Sberbank 2025'ten bu yana nitelikli yatırımcılara Bitcoin ve Ethereum'a bağlı yapılandırılmış tahviller sunuyor.

Piyasa katılımcılarının lisans alması için son tarih Temmuz 2027 olarak belirlendi.

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Son Dakika Kripto Para Rusya'nın en büyük bankası kriptoda genişliyor - Son Dakika

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