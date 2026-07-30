Rusya'nın en büyük Bitcoin madencisiydi: Şirket kurucusu tutuklandı - Son Dakika
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Rusya'nın en büyük Bitcoin madencisiydi: Şirket kurucusu tutuklandı

Rusya\'nın en büyük Bitcoin madencisiydi: Şirket kurucusu tutuklandı
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Rusya'nın en büyük kripto madenciliği şirketi BitRiver'ın kurucusu Igor Runets, dolandırıcılık suçlamasıyla ev hapsinden çıkarılıp cezaevine gönderildi. Runets'in, bir enerji devine ekipman teslim etmeyerek 1 milyar ruble, yani yaklaşık 12,5 milyon dolar zarara yol açtığı öne sürülüyor.

Aktarılan bilgilere göre Moskova'daki Zamoskvoretski Bölge Mahkemesi, Igor Runets için daha ağır bir tedbir kararı vererek ev hapsini tutukluluğa çevirdi. Karara göre kurucu, soruşturma sürdüğü sırada en az iki ay gözaltında kalacak. Runets, Rusya Ceza Kanunu'nun 159. maddesinin 4. fıkrası uyarınca örgütlü bir grup tarafından işlenen ve özellikle büyük ölçekli sayılan dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Soruşturmayı yürütenlere göre Runets ve şirketi, yerel enerji holdingi En+ ile yapılan bir kripto madenciliği ekipman anlaşmasına taraftı ve bu anlaşma 1 milyar ruble zararla sonuçlandı. Dünyadaki alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini karşılayan En+, aynı zamanda dijital altyapı ve kripto madenciliği projelerini de yönetiyor. İddiaya göre Runets, 2023'te yaklaşık 8 milyon dolar değerindeki ekipman tedarik sözleşmesini imzaladı ancak yükümlülüğünü hiçbir zaman yerine getirmedi. Söz konusu ekipman, En+'ın Infrastructure of Siberia adlı bağlı kuruluşuna teslim edilecekti.

BİTRİVER RUSYA'NIN BİTCOİN MADENCİLİĞİNDE ÖNCÜSÜYDÜ

Stanford Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yapan Runets, Rusya'da kripto madenciliğinin öncü isimlerinden biri sayılıyor. Girişimci, BitRiver'ı kurduğu 2017'de Sibirya'da bir kripto madenciliği veri merkezi inşa etmeye başladı. Runets faaliyetini zamanla 175 binden fazla sunucuya sahip 15 veri merkezine kadar genişletti.

Runets bu yılın şubat ayında da üç ayrı vergi kaçırma suçlamasıyla gözaltına alınmış ve ev hapsine konulmuştu. Yeni tutukluluk kararı, kurucunun aylardır süren hukuki ve mali sorunlarının üzerine geldi.

MADENCİLİK YASAĞI ŞİRKETİ MALİ ÇIKMAZA SÜRÜKLEDİ

BitRiver'ın mali sıkıntıları, hükümetin 10 bölgede kripto madenciliğine getirdiği altı yıllık yasağın ardından derinleşti. Enerji tüketimi gerekçe gösterilerek uygulanan yasak, şirketin birçok madencilik merkezinin kapanmasına yol açtı.

Bu yılın ocak ayı sonunda bir Rus mahkemesi, BitRiver'ın ana şirketi Fox Group'u iflas gözetimi altına aldı. Karar, En+'ın bir bağlı kuruluşuyla yapılan ve yerine getirilmeyen ekipman tedarik sözleşmesinden kaynaklanan 9,2 milyon dolarlık çözülmemiş bir borca dayandırıldı. Fox Group, BitRiver'ın kayıtlı sermayesinin yüzde 98'ine sahip bulunuyor. Yerel basına göre davadaki ilerleme, soruşturmanın sonuçlarına, ekipman incelemelerine ve En+ çalışanlarının tanıklığına bağlı olacak.

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Son Dakika Kripto Para Rusya'nın en büyük Bitcoin madencisiydi: Şirket kurucusu tutuklandı - Son Dakika

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