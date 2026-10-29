Tahmin piyasası Kalshi'ye ceza davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tahmin piyasası Kalshi'ye ceza davası

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tahmin piyasası Kalshi\'ye ceza davası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Utah eyaleti, tahmin piyasası Kalshi ve iki kurucusuna yasa dışı kumarı teşvik ettikleri iddiasıyla 14 suçlama yöneltti. Şirket suçlamaları reddederken dava, tahmin piyasalarını denetleme yetkisinin eyaletlerde mi federal kurumlarda mı olduğu tartışmasını büyüttü.

Suçlamalar KalshiEX şirketi, CEO Tarek Mansour ve kurucu ortak Luana Lopes Lara'yı kapsıyor. Dosyanın temelinde, gizli görevli bir soruşturmacının platform üzerinden yaptığı 12 spor bahsi bulunuyor. Utah makamları, bu işlemlerin eyaletin kumar yasağını ihlal ettiğini savunuyor.

12 SPOR BAHSİ SUÇLAMALARA DAYANAK OLDU

Utah Başsavcılığına bağlı soruşturmacı, eyaletteki adresini, telefon numarasını ve banka kartını kullanarak platformda hesap açtı. Soruşturma kapsamında farklı spor karşılaşmaları için toplam 114,87 dolarlık işlem yaptı ve 25,10 dolar net kayıp yaşadı.

Savcılık, 12 işlemin her biri için internet üzerinden kumarı teşvik etme suçlaması yöneltti. Bunlara yasa dışı faaliyet örüntüsü oluşturma ve genel olarak kumarı teşvik etme suçlamaları eklendi. Böylece dosyada ABD hukukundaki sınıflandırmayla 13 ağır suç ve bir hafif suç isnadı yer aldı.

İki yönetici hakkında tutuklama emri yerine mahkemeye çağrı çıkarıldı. Suçlamalar, Salt Lake County'deki Üçüncü Bölge Mahkemesinde ele alınacak. Dosyanın açılması, şirketin veya yöneticilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor.

Utah Başsavcısı Derek Brown, işlemlerin tahmin piyasası olarak adlandırılmasının niteliğini değiştirmediğini savundu. Brown'a göre federal düzeyde kayıtlı olmak, bir şirketi eyaletin kumar kurallarından muaf tutmuyor.

Kalshi ise girişimi yetki aşımı olarak nitelendirdi ve suçlamaları mahkemede çürüteceğini belirtti. Şirket, platformda işlem gören olay sözleşmelerinin federal denetime tabi türev ürünler olduğunu savunuyor. Bu sözleşmeler spor, seçim veya ekonomik veriler gibi olayların sonuçlarına göre değer kazanıyor ya da kaybediyor.

FEDERAL KURUMLA EYALET KARŞI KARŞIYA

Ceza dosyası, Utah'ın Kalshi'ye karşı açtığı ayrı hukuk davasını izliyor. Eyalet, o davada yasa dışı toplandığını ileri sürdüğü işlem ücretlerinin geri verilmesini ve belirli sözleşmelere erişimin engellenmesini talep ediyor. Bu talepler, yeni ceza suçlamalarından ayrı bir süreçte değerlendiriliyor.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) da Utah'a karşı dava açmıştı. Kurum, federal kayda sahip piyasalardaki ilgili sözleşmeleri denetleme yetkisinin kendisine ait olduğunu savunarak eyaletin kumar yasalarını bu işlemlere uygulamasının önlenmesini istiyor.

Kalshi'nin daha önce eyaletin müdahalesini durdurmak için yaptığı başvuru federal mahkemede reddedilmişti. Utah bu kararı yaptırım uygulayabileceği yönünde yorumlarken şirket, eyaletin yetkisine itirazını sürdürüyor. Yeni dosya, bu yetki kavgasına şirket kurucularının kişisel ceza sorumluluğunu da ekliyor.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaUtahSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
Neler oluyor ABD’de ekranlar kararacak, Avrupa’dan peş peşe uyarılar Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar
3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu İşte kazançları 3 milyon TL kazandıkları iddia edilen çift konuştu! İşte kazançları
Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı Bakanlıktan açıklama var Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
13:25
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:16:13. #7.12#
SON DAKİKA: Tahmin piyasası Kalshi'ye ceza davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android