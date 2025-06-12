Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" başladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Saklı Bahçe'de şiir şöleniyle açılışı yapılan programa, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Özbekistan, Yunanistan ve Filistin'den şairler katıldı.

Programda konuşma yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, bir şehre gerçek ruhunu veren, sadece yollar ya da binaların olmadığını aynı zamanda sanatı, şiiri ve kültürü olduğunu söyledi.

Bu geleneğin 24 yıldır büyük heyecan ve özenle sürdürüldüğünü belirten Şirin, "Hem ülkemizin dört bir yanından hem de dünyanın farklı ülkelerinden gelen kıymetli şairlerle bir araya geleceğiz. Şiirin kalpten kalbe ulaştığı özel bir atmosferi birlikte paylaşacağız. Bu akşam başlayan şiir yolculuğumuz, önümüzdeki iki gün boyunca da çeşitli etkinliklerle devam edecek." dedi.

Programda, AK Parti 25. ve 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen de konuşma yaptı.

Şair Ahmet Sarı "Bir Irmağın En Sığ Noktası", Atakan Yavuz "Sonra Konuşuruz", Ayşenur Biçer "Bir Deli Değil Ayna Karşısında", Dilara Ayşe Akdeniz "Çiçek Vebası", Ercan Yılmaz "Behalil", Kuzey Makedonya'dan katılan Erol Tufan "Balkan Delen", Ertuğrul Rast "Bir Başka Savaş", Özbekistan'dan katılan Gayrat Mecid "Beyaz Güller Tutacağım", Hayriye Ünal "Pirus", Hüseyin Atlansoy "Hassas", Filistin'den katılan İbrahim Nasrallah "Filistinim", İhsan Deniz "Son Sigarası", Kenan Göçer "Sakacın Çıkardığı Sesler Öncesi Yürüyüş", Leyla Arsal "Kapattım Kara Saçlarımı", Mehmet Aycı "Genocıde", Yunanistan'dan katılan Müberra Karadayı "Elleri Onun", Nergihan Yeşilyurt "Bülent Burcu", Kuzey Makedonya'dan katılan Seyhan Yakupi ve Zeynep Arkan "Bir Kabuklunun Yaşamında Agresyon" isimli şiirlerini seslendirdi.

Etkinliğin ikinci gününde şairler, Sakarya'daki 5 farklı lisede öğrencilerle bir araya gelecek.

"Şairler Liselerde" temasıyla Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, Adapazarı İmam Hatip Lisesi, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi, Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi, Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde gerçekleştirilecek programlarda öğrenciler, şiiri ustalarından dinlemenin heyecanını yaşayacak.

Aynı gün Aziz Duran Parkı'ndaki Divan Kitap Kafe'de gerçekleştirilecek şiir dinletisinde, şairlerin eserleri öğrenciler tarafından seslendirilecek. Taraklı ilçesinde de "Şiir ve Teknoloji" konulu forum düzenlenecek.

Etkinliğin son günü 14 Haziran'da Sapanca 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda SAÜ Orkestrası dinleti sunacak, şairlerin kapanış şiir sunumlarıyla program sona erecek.