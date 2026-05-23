3. Hayata Değer Katanlar Zirvesi gerçekleşti
23.05.2026 19:34
Lobin International tarafından Romu Ristorante ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hayata Değer Katanlar Zirvesi; iş dünyası, akademi, diplomasi ve kamu temsilcilerini toplumsal gelişim, eğitim, sanat ve gelecek vizyonu ortak paydasında buluşturdu.

İstanbul'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Hayata Değer Katanlar Zirvesi, iş dünyası, akademi, diplomasi ve kamu temsilcilerini aynı platformda buluşturdu. Lobin International tarafından Romu Ristorante ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve; eğitime, sanata, toplumsal gelişime ve geleceğe değer katan isimleri bir araya getirdi.

Programın açılış konuşmaları; Fehim Ustaoğlu, Lobin International Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Damla Dadgar, Romu Ristorante Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Uğur Özgöker, İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Ülkü Alemdar, KKTC İstanbul Başkonsolosu ve Serkan Bayram, İstanbul Milletvekili tarafından gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında söz alan Fehim Ustaoğlu, toplumsal gelişimin yalnızca ekonomik başarılarla değil; eğitim, kültür, sanat ve sosyal fayda odaklı projelerle mümkün olduğunu vurguladı. 

Ustaoğlu konuşmasında; “Hayata değer katmak; üretmek, ilham olmak ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakmaktır. Bu zirve, farklı alanlarda başarılarıyla örnek olan isimleri ortak bir vizyonda buluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ev sahibi konuşmasını gerçekleştiren Damla Dadgar ise, topluma katkı sunan isimleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek; farklı sektörlerden değer üreten kişilerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti.

Zirvede ayrıca akademi, kamu ve iş dünyasından birçok seçkin isim yer aldı. 

Katılımcılar arasında;

  • Dr. Azmi Ofluoğlu – İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi mütevell heyet başkanı
  • Av. Faruk Kuran – AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı
  • Prof. Dr. Derya Kahraman – İstanbul Üniversitesi cerrahpaşa akademisyen
  • Cemalettin Sevli – Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürü
  • Yücel Aydın - Sivasspor Asbaşkanı
  • Betül Gülbahar - Kadın Fedarasyonu Başkanı

ve çok sayıda davetli yer aldı.

Toplumsal fayda, eğitim, kültür, uluslararası iş birlikleri ve gelecek vizyonu ekseninde gerçekleşen 3. Hayata Değer Katanlar Zirvesi, katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
