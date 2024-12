Kültür Sanat

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılımın desteğinde gerçekleşen "aile" temalı festivalin ödül töreni, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, törende yaptığı konuşmada, festivalin sinema için önemine işaret ederek, "Bu sene festivalin teması 'aile' olarak belirlendi. Bu temanın seçilmesini çok değerli buluyorum. Bizler sadece 150 yıl öncesine kadar aile deyince büyük kalabalık bir kavramı hatırlıyorduk. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ne yazık ki aile büyük tahribata uğradı. Aile, bizim için inkar edilemez kutsiyete sahip. Festivali düzenleyenlere bu konuyu ele aldıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

"Bu toprakların özünde anne, baba, dede, kardeş, kısacası aile var"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, sinemanın herkes için farklı anlamlar taşıdığını dile getirdi.

Beyaz perdenin insanlara hayatı başka türlü görme fırsatı verdiğini belirten Göksu, "Sinema bize her zaman bir şeyler hatırlatır. Hayat hem hatırlamak hem de hatırlatmaktır. Filmler de bize var olduğumuzu hatırlatır. Biz, şu anda hatırlamamız gereken en önemli değerin ailemiz olduğunu düşünüyoruz ve bu seneki temamızı da bundan dolayı aile olarak belirledik. Çocuklarımıza aile olmanın ne demek olduğunu sürekli anlatmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Hayatı anlamlı kılan en önemli yapı taşının aile olduğunu vurgulayan Göksu, şunları aktardı:

"Ben bir belediye başkanıyım ve işim bittiğinde eve, aileme gitmek benim için çok önemli. Ailesinden ayrılmış insanlara bu yüzden çok üzülürüm. Aile bizim kutsallarımız arasındadır. Şu anda aileye karşı cinsiyetsizleştirme adı altında büyük operasyon söz konusu. Bu toprakların özünde LGBT değil, anne, baba, dede, kardeş, kısacası aile var. Batı, şu anda modernleşme sürecinde kendi kazdığı ve düştüğü çukurdan çıkmaya çalışıyor. Neslin devamının ne kadar önemli mesele olduğunu artık onlar da anladı. Biz de festivalimizde bu anlamlı temayı seçerek ailenin önemini hatırlamaya çalıştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Jüri başkanı Fikret Kuşkan da festivalin genç sinemacılar için önemli adım olduğunu belirterek, "Bu yıl festivalin beşincisi gerçekleştiriliyor ve daha uzun yıllar da devam etmesini temenni ediyorum. İstanbul, Adana, Antalya film festivalleri de böyle küçük adımlarla işe başlamıştı. Bugün burada onlara taş çıkaran bir emek gördüm. Seçim sırasında çok zorlandık ve sinematografik açıdan bunu hak edenlere ödül vermeye çalıştık." diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Festivalin "Onur Ödülü" oyuncu Tamer Yiğit'e takdim edildi.

"En İyi Kısa Film" dalında Ömer Ferhat Özmen "Eksi Bir" ile birinci, Erdal Baran Şahin "Kafamdaki Polis" ile ikinci, Mert Erez "Rehber" ile üçüncü oldu.

Kerem Yükseloğlu'nun "Bu Gece Diğerlerinden Farklı", Serdal Altun'un "Süpermen Bozkıra Düştü" ve Sevde Betül Kaya'nın "Talak" filmleri "Kısa Film Yapım Desteği"ne layık görüldü.

Semih Sağman'ın yönettiği "8. Dakika" İstenci Film Production kamera ekipman desteği, Ömer Çolak'ın yönettiği "Pay" Holy Light ışık ekipman desteği, Fatma Çakmak Özcan'ın yönettiği "Dondurma" Aytekin Sound ses, ekip ve ekipman desteğinin sahibi oldu.

Muhammed Muğlu'nun yönettiği "Bağ Bozumu" Flod kurgu desteği, Elif Çakmak'ın yönettiği "The Soul of My Soul" dart duvar afiş desteği, Kerem Yükseloğlu'nun yönettiği "Bu Gece Diğerlerinden Farklı" ise Flod color desteği almaya hak kazandı.

Başkanlığını oyuncu Fikret Kuşkan'ın üstlendiği festivalin ana jürisinde oyuncu Bennu Yıldırımlar, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yazar ve yönetmen Cengis Temuçin Asiltürk ve yönetmen Eylem Kaftan yer aldı.

Törene, eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Türkiye Yazma Eserler Daire Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir'in yanı sıra sinema yazarları, gazeteciler, yapımcı ve yönetmenler ile finalistler katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Göksel Baktagir konseriyle sona erdi.