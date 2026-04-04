Adana Portakal Çiçeği Karnavalı Renkli Görüntülerle Başladı

ADANA'da 'Nisan'da Adana' sloganıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında gerçekleştirilen kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

Çukurova'da bahar başlangıcında kenti saran portakal çiçeği kokusunun verdiği heyecanı tüm ülkeye yayma amacıyla başlatılan ve bu yıl 'Nisan'da Adana' sloganıyla 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda gerçekleştirilen korteje binlerce kişi katıldı. Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı önünden başlayan kortejde süslenen araçlara binen ve çeşitli kostümler giyen katılımcılar, izleyenleri selamladı. Müzikler eşliğinde devam eden korteje, vatandaşlar da eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Kortej, Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi. 1 Nisan tarihinde başlayan karnaval ise 8 Nisan tarihinde sona erecek.