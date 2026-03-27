Adana Tiyatro Festivali Başladı

25. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, renkli kortejle açıldı. 11 Nisan'a kadar sürüyor.

ADANA'da bu yıl 25'incisi düzenlenen Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, renkli kortej ve Hollanda'dan Close Act grubunun sahnelediği 'Avenir' adlı gösteriyle başladı. 11 Nisan'a kadar sürecek festivalde dünyanın ve Türkiye'nin seçkin tiyatro toplulukları sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile Sabancı Vakfı iş birliğinde düzenlenen 25'inci Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Hollanda'dan Close Act grubunun sahnelediği 'Avenir' adlı gösterisiyle açılış yaptı. Festival kapsamında gerçekleştirilen kortej, Ziyapaşa Bulvarı'nda başladı. Önceki yıl olduğu gibi renkli görüntülere sahne olan kortejde; farklı konseptlerde kostümler giyen sanatçılar, dans edip, akrobatik hareketler yaptı. Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği kortej, Uğur Mumcu Meydanı'nda son buldu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın da katıldığı kortej, kente görsel bir şölen yaşattı.

17 OYUN, 36 TEMSİLLE SAHNELENECEK

11 Nisan'a kadar devam edecek festival boyunca 17 oyun, 36 temsille sahnelenirken, 6 atölye, 2 sergi de kentteki ve şehir dışından gelen sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca uluslararası niteliğiyle öne çıkan festivalde Hollanda, Gürcistan, İngiltere ve Rusya'dan tiyatro toplulukları yer alacak. Devlet Tiyatroları'nın 5 farklı bölgesinden gelen 9 oyun da sanatseverlerle sunulurken, Türkiye'den 4 özel tiyatro da programda sahne alacak.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜNDE BAŞLADI

Açılışını, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde yapan festival, uluslararası gösteriler, çocuk oyunları ve atölye çalışmalarının yer aldığı geniş programla Adana'yı sanatla buluşturacak.

Kaynak: DHA

