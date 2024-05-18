Alanya Piyano Yarışması ve Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Alanya Piyano Yarışması ve Festivali Başladı

Alanya Piyano Yarışması ve Festivali Başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali, Mandolin Topluluğu konseriyle başladı. Festivalin açılışında, depremlerden etkilenen bölgelerde bulunan bilim sanat merkezleri için piyano alınacağı duyuruldu. Festivalin geliriyle deprem bölgesindeki okullara piyano alınarak çocukların sanat eğitimine katkı sağlanacak.

18.05.2024 19:37
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali", Mandolin Topluluğu konseriyle başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) işbirliğiyle gerçekleştiren festivalin açılışı, ALKÜ Başöğretmen Konferans Salonu'nda yapıldı.

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, açılıştaki konuşmasında, etkinlikten elde edilecek gelirle 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da bulunan bilim sanat merkezleri için 4 piyano alınacağını söyledi.

Festivale katkı sağlayanlara teşekkür eden Bayramoğlu, "Bu sanat merkezlerine bir piyanoyla birlikte, sevgilerimizi de göndereceğiz. Çünkü gönlümüz ve kalbimiz orada atmaya devam ediyor." dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem de anlamlı bir festivali hayata geçirdiklerini belirterek, "Uluslararası bir festivalin Alanya'da yapılıyor olması gurur verici. Aynı zamanda buradan elde edilecek gelirle deprem bölgesindeki okullarımıza piyano alarak, oradaki çocuklarımızın sanat eğitimine katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ALKÜ Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Zhanna Aktürk'ün yönettiği Mandolin Topluluğu konser verdi.

Sahnede sanatçılara, Doç. Dr. Ahmet Mutlu Terzioğlu bağlamayla eşlik etti.

Yerli ve yabancı 35 genç ve çocuk piyanistin katıldığı festivalde, sanatçılar 2 gün boyunca yeteneklerini sergileyecek.

Festival, yarın yerli ve yabancı piyanistlerin sunumu ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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