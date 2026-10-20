Alanya'ya iki kruvaziyerle gelen 2 bin 400 turistin çoğu İngiliz ve ABD'li oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Alanya'ya iki kruvaziyerle gelen 2 bin 400 turistin çoğu İngiliz ve ABD'li oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alanya\'ya iki kruvaziyerle gelen 2 bin 400 turistin çoğu İngiliz ve ABD\'li oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Limanı'na sabah saatlerinde iki kruvaziyerle toplam 2 bin 400 turist geldi; turistlerin büyük kısmı İngiliz ve ABD'li. Gümrük işlemlerinin ardından Alanya Çarşısı ve Alanya Kalesi'ni gezecek turistlerin akşam saatlerinde ilçeden ayrılması bekleniyor.

Antalya'nın Alanya ilçesine, 'Marella Discovery' ve 'Azamara Quest' adlı iki kruvaziyerle büyük bir kısmı İngiliz ve ABD'li olmak üzere toplam 2 bin 400 turist geldi.

Alanya Limanı, sabah saatlerinde iki kruvaziyere ev sahipliği yaptı. Malta bayraklı, 264 metre uzunluğundaki 'Marella Discovery' adlı kruvaziyer Marmaris'ten gelerek limana yanaştı. Gemide büyük bir kısmı İngiliz bin 727 yolcu ile 744 personelin bulunduğu belirtildi. Marshall Adaları bayraklı, 181 metre uzunluğundaki 'Azamara Quest' adlı kruvaziyer ise Limasol'dan gelerek Alanya Limanı'na demirledi. Gemide ABD'li 673 yolcu ve 395 personelin bulunduğu bildirildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden ayrılan turistlerin, Alanya Çarşısı, Alanya Kalesi ile ilçedeki tarihi ve turistik noktaları ziyaret etmesi bekleniyor. Günübirlik ziyaret kapsamında Alanya'yı gezecek turistler, akşam saatlerinde ilçeden ayrılacak. 'Marella Discovery' adlı kruvaziyerin akşam saatlerinde Limasol'a, 'Azamara Quest' adlı kruvaziyerin ise Antalya'ya hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriKültür SanatAntalyaturistAlanyaGüncelTurizmSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
13:27
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın başına geçtiğini duyurdu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçtiğini duyurdu
13:19
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
Bakan Şimşek ilk kez böyle konuştu! Yüzlerce kişi ve şirkete çağrı
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 13:32:22. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'ya iki kruvaziyerle gelen 2 bin 400 turistin çoğu İngiliz ve ABD'li oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei