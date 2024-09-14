Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Açıklandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Açıklandı

Antalya'da 5-12 Ekim'de gerçekleşecek festivalin uzun metraj film yarışmasının jürisi belirlendi.

14.09.2024 01:18
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Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar devam ediyor.

Festival kapsamındaki Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belirlendi.

Buna göre, jüri başkanlığını İranlı yönetmen Mahmoud Kalari'nin üsteleneceği yarışmanın jürisinde sinema eleştirmeni Selin Gürel, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın, senarist Ludovica Rampoldi ve yönetmen Ayşe Polat yer alacak.

Yarışmada, İrlanda, İtalya, Almanya, Belçika, Norveç, Danimarka, Polonya, İsveç, Azerbaycan, Türkiye, Bolivya, Şili, Meksika, Fransa, Ekvador, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya ve Uruguay'dan ortak yapımlarla 12 film izleyiciyle buluşacak.

Belgeseller özel gösterimle sinemaseverlerle buluşacak

Festivalde ayrıca belgeseller de özel gösterimde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Bu kapsamda, yönetmen Selçuk Metin'in "Genco", Nurgül Bayram'ın "Gençlik Tiyatrosu", Hasan Hüseyin Alkan'ın "Balaban", Sevinç Baloğlu'nun "Oya", Gökhan Kasapoğlu ve Zeynep Bayraktutan'ın "Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir", Nefin Dinç'in "Şarap Rengi Deniz" ve Engin Deniz Atlı'nın "Trakyalı Amazonlar" filmleri festivalin belgesel özel gösterimlerinde yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal Film Festivali Jüri Üyeleri Açıklandı - Son Dakika

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