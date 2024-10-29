Anadolu Kadınları'nın Gösterisi ile 29 Ekim Coşkusu Bilecik'te Yaşandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Anadolu Kadınları'nın Gösterisi ile 29 Ekim Coşkusu Bilecik'te Yaşandı

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Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, Anadolu Kadınları'nın halk oyunu gösterisi büyük ilgiyle izlendi. Vali Aygöl, Türkiye'nin yüzyılı hedeflerine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

29.10.2024 16:09  Güncelleme: 16:26
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Anadolu Kadınları'nın gösterisi 29 Ekim'e damga vurdu

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Vali Şefik Aygöl;

" Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürürken, hainlere inat, durmadan yorulmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz"

BİLECİK - Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanırken, Anadolu Kadınlarının gösterisi güne damga vurdu.

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda kutlanırken, törene Vali Şefik Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı, kurum müdürleri, askeri erkan, gaziler, şehir aileleri ve çok sayıda Bilecikli katıldı. Tören Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı'nın halkın ve öğrencilerinin bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Mahallesi okunmasının ardından Vali Şefik Aygöl günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Aygöl, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen, Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürürken, güçlü irademizin önüne farklı planlarla, saldırılarla engel olmaya çalışan hainlere inat, durmadan yorulmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Üreten Türkiye'nin önüne hiçbir hıyanet şebekesi geçemeyecektir. Bugün, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım' diyen aziz Türk milletinin istiklal harbinde yazdığı kahramanlık destanının eseri olan cumhuriyetimizin 101'inci yılı.Bu kutlu günü milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, yokluklar ve imkansızlıklar içinde yeniden dirilişimizin simgesi olarak, ülkemizin önünde yeni ufuklar açmıştır" dedi.

Minik öğrenciler dev Türk Bayrağı çatı

Melek Rüya Yıldırım'ın Atatürk ev Cumhuriyet adlı şiiri okumasının ardından, Ertuğrul Gazi Lisesi folklor ekibinin gösterisi büyük bir beğeni ile izlendi. İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi korusunun seslendiği Cumhuriyet ve Atatürk temalı şarkıların ardından, Tuanna Tercan'ın Akdeniz'e Doğru adlı şiirini dinlendi. Kutlamalar, Bilecik Ritim Dans ekibinin folklor gösterisinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki branşlarda eğitim alan öğrencilerin gösteri ile devam etti. Osmaneli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı karate gösterisinin büyük bir Türk Bayrağı açılırken, minik öğrencilerin bu esnada Türk devletlerinin bayraklarını açması tribündeki binlerce kişinin ayakta alkışlamasına neden oldu.

Anadolu Kadınları halkoyunu gösterisi büyük alkış aldı

Kutlamalar son olarak sahneye çıkan Bilecik Anadolu Kadınları halk oyunu gösterileri büyük beğeni toplarken, binlerce kişi hep birlikte alkış ile gösteriyi tamamladı. Son olarak resmigeçit töreninde asker ve polislerin yürüyüşleri tüyleri diken diken etti.

Kutlamalar akşam saat 20.00'da Cumhuriyet Meydanından başlayacak olan Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü ile son bulacak.

Anadolu Kadınları\'nın Gösterisi ile 29 Ekim Coşkusu Bilecik\'te Yaşandı
Kaynak: İHA

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