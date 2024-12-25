Anadolu'nun Hazineleri Burdur ve Isparta Mirasları Paneli Ankara'da Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Anadolu'nun Hazineleri Burdur ve Isparta Mirasları Paneli Ankara'da Düzenlendi

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Ankara Koru Hastanesi'nde gerçekleştirilen panelde Burdur ve Isparta'nın tarihi ve kültürel mirasları konuşuldu. Sağlık ve Turizm Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte, bölgenin tarihi eserleri ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

25.12.2024 15:31  Güncelleme: 15:39
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"Anadolu'nun Hazineleri Burdur ve Isparta Mirasları Paneli" Ankara Koru Hastanesinde düzenlendi

ANKARA - Dünyanın eşsiz kültürel ve tarihi mirasları arasında yer alan Burdur ve Isparta bölgesinin tarihine ışık tutan "Anadolu'nun Hazineleri Burdur ve Isparta Mirasları Paneli" Ankara Koru Hastanesinde düzenlendi.

Koru Sağlık ve Turizm Grubu tarafından Dünyanın eşsiz kültürel ve tarihi mirasları arasında yer alan Burdur ve Isparta bölgesinin tarihine ışık tutan "Anadolu'nun Hazineleri Burdur ve Isparta Mirasları Paneli" Koru Hastanesinde düzenlendi.

Panele Sağlık Bakan Yardımcısı Kürşat Kırbıyık, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Merkez Vali Abdullah Ayaz, Eski AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş ve hastane personelleri katıldı.

Panelde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, "Opus Sectile" tekniğiyle yapılan Medusa mozaiği, Sagalassos Antik Kentinden getirilen antik çeşme mimarisi ve Kibyra Antik Kenti'nin dairesel, planlı ve benzersiz yapısı ile Anadolu'nun en büyük çatılı yapılarından biri olan Kibyra Odeion hakkında sunum yaptı.

Öte yandan panelde, antik kentin yer aldığı Burdur ve Isparta yöresine ait eserlerden oluşan müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

"Sürdürülebilirliğin BM tarafından tanımlanmış 17 başlığıyla ilgili çok sayıda çalışma yürütüyoruz"

Topluma değer oluşturan faaliyetlerin içinde bulunmaya gayret ettiklerini belirten Koru Sağlık ve Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, "Koru Sağlık ve Turizm Grubu olarak yaklaşık 5 yıl önce kurduğumuz Koru Sanat ve Eğitim Vakfı aracılığıyla bu söylediğimiz faaliyetleri destekliyoruz. Çalışmalarımız ticari faaliyet gibi görünse bile toplum yararına olabilecek tüm faaliyetlerin içinde de yer almaya gayret ediyoruz. Özellikle sürdürülebilirlik başlığı altında hem kurumumuzdaki farkındalığı artırmak hem de tesislerimizde sürdürülebilirlikle ilgili gelecek nesillere sağlıklı bir toplum bırakma gayreti içerisinde sanat, eğitim ve çevre bilincini artırarak sürdürülebilirliğin, BM tarafından tanımlanmış 17 başlığıyla ilgili de çok sayıda çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kültürel değerlerimiz tüm insanlık adına çok değerli"

Tohum takas grupları içerisinde yer alarak özellikle ata tohumunu yaşatmaya yönelik toplumsal bir farkındalığa da öncülük ediyoruz. Bolu bölgesinde 150'ye tohum takas grubu içinde yer alan insanlarla özellikle ürettikleri tüm ürünleri kendi tesislerimizde kullanmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra 8'e yakın resim çalıştayına ev sahipliği ve sponsorluk yaptık. Tüm kültürel değerlerimiz toplumumuz açısından çok değerli özellikle ama aynı zamanda da tüm insanlık adına da son derece değerli. Burdur'un sahip olduğu değerli yapıları, hem Türk hem de Anadolu toplumu açısından bu kadar kıymetli hazineleri kendi çalışanlarımız ve Ankara'da bulunan Burdurlu dostlarımızla birlikte çalışma adına bir organizasyon yapıldı" dedi.

"Bölgedeki muhteşem eserleri tanıtma ve paylaşma şansı bulduk"

Koru Sağlık ve Turizm Grubu olarak Burdur ve Isparta bölgesini içerisine alan, tarihin müthiş miraslarını içeren Pisidia bölgesini çalışanlarımıza tanıttıklarını ifade eden Koru Sağlık ve Turizm Grubu Genel Müdürü Uzm. Dr. Ali Özön, "Çok değerli misafirimiz Prof. Dr. Özdoğru'nun muhteşem bir anlatımı oldu. Çok güzel bir müzik resitali oldu. Bu bölgede bulunan muhteşem Medusa Mozaiği, muhteşem anıt çeşmeleri tüm çalışanlarımızla ve Ankara'daki Burdurlu ve Ispartalı hemşehrilerimizle paylaşma şansı bulduk. Bu anlamda çok güzel bir panel olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir farkındalık oluşturdu. Bu vesileyle Ankara'yı, ilişkide olduğumuz tüm Anadolu şehirlerinin miraslarının paylaşıldığı, tanıtıldığı bir merkez olmasını istiyoruz. Bir sağlık ve turizm kuruluşu olarak da bu misyonda rol almak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu\'nun Hazineleri Burdur ve Isparta Mirasları Paneli Ankara\'da Düzenlendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Anadolu'nun Hazineleri Burdur ve Isparta Mirasları Paneli Ankara'da Düzenlendi - Son Dakika

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