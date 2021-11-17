Üye Girişi
Anadolu'nun Venedik'i Amasya - Son Dakika

Anadolu'nun Venedik'i Amasya

17.11.2021 09:19

Anadolu'nun Venedik'i Amasya Şehzadeler Şehri Amasya, Yeşilırmak'ın kıyısında sıralanan Yalıboyu evleri, 2 bin yıllık tarihi surlar ve geçmişe meydan okuyan köprüleriyle Avrupalı aşıkların romantik şehri Venedik'i aratmıyor.

Anadolu'nun Venedik'i Amasya

AMASYA - Şehzadeler Şehri Amasya, Yeşilırmak'ın kıyısında sıralanan Yalıboyu evleri, 2 bin yıllık tarihi surlar ve geçmişe meydan okuyan köprüleriyle Avrupalı aşıkların romantik şehri Venedik'i aratmıyor. Osmanlı döneminde şehzadelerin yönettiği kent "Anadolu'nun Venedik'i" diye adlandırılıyor.

Geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan, 14 medeniyete ait çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran şehir adeta açık hava müzesini andırıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harşena Dağı, Pontus Kral Kaya Mezarları, tarihi konaklar ve köprüler özel ışıklandırmayla göz kamaştırıyor. Yeşilırmak'ın gerdanlık gibi süslediği kent merkezi gerek doğası, gerekse tarihiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Osmanlı şehzadelerinden çoğunun ilk eğitimini alıp devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "Şehzadeler Şehri" olarak anılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözüyle tüm dünyaya milletin bağımsız yaşama iradesini ilan ettiği kent olarak da milli mücadele tarihinde önemli bir yer ediniyor.

"Amasya'yı görmediyseniz en güzelini henüz görmediniz"

Şehre gelenlerin fotoğraflayıp yaptığı paylaşımları görenlerin Venedik'e benzettiğini anlatan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Amasya'yı görmediyseniz en güzelini henüz görmediniz. 'Acaba gidebilir miyiz?' dediğiniz Venedik'i Amasya'da yaşayabilirsiniz. Venedik bizden geride kalır" dedi.

"Bir an kendinizi padişah, şehzade hissedebilirsiniz"

Amasya'nın Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin önemli şehirleri arasında bulunduğunu vurgulayan Başkan Sarı, "Amasya anlatılmaz yaşanır. Sokaklarında dolaşırken tarihte okuduğunuz geçmişi yaşarsınız. Gelecekteki hayallerinizi görürsünüz. Bir an kendinizi padişah, şehzade hissedebilirsiniz. Çünkü şehzadelerin, Osmanlı'nın en kudretli yükseliş döneminin 7 padişahının yürüdüğü yollarda yürüyorsunuz. Başka yerde bunu bulamazsınız" diye konuştu.

Huzur şehri Amasya'da korna sesi bile duyulamayacağının altını çizerek macera tutkunlarını ve gezginleri bu şehri görmeye davet eden Sarı, "Gelin hayallerinizi, sevdanızı burada yaşayın. Gönül huzurunuzu kesinlikle Amasya'da bulacaksınız" şeklinde konuştu.

"Venedik neymiş. Buraya gelip muhteşem bir şehir görsünler"

Tatil için İstanbul'dan arkadaşlarıyla birlikte geldiği Amasya'ya hayran kalan emekli öğretmen Nilgün Ergün ise, "Venedik neymiş. Buraya gelip muhteşem bir şehir görsünler. Herkes harıl harıl Avrupa'yı gezmeye gidiyor. Buraya gelsinler" ifadelerini kullandı.

Anadolu'nun Venedik'i Amasya
Anadolu'nun Venedik'i Amasya
Anadolu'nun Venedik'i Amasya
Anadolu'nun Venedik'i Amasya

Toros Dağları, Padişah, Osmanlı, Amasya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Anadolu'nun Venedik'i Amasya - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak! Katar'ın önemi çok büyük 10:18 Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak! Katar'ın önemi çok büyük Define ararken kanlar içinde kaldılar 10:03 Define ararken kanlar içinde kaldılar Çağlar Söyüncü'nün maçın kaderini değiştirdiği o an! 10:00 Çağlar Söyüncü'nün maçın kaderini değiştirdiği o an!
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! 09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada! Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Annenin talebi reddedildi 09:42 Başak Cengiz'in katili hakkında savcıdan çarpıcı karar! Annenin talebi reddedildi Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu 09:20 Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu
Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu 08:48 Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti

Son Dakika Haberleri
10:24 Selahattin Demirtaş aday olursa serbest bırakılacak iddiası
10:13 Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti
10:02 Define ararken kanlar içinde kaldılar
10:01 Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye
10:00 Çağlar Söyüncü'nün maçın kaderini değiştirdiği o an!
09:51 Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik had safhada!
09:51 Burcu Esmersoy ikinci el giyiniyormuş
09:46 Nusret'in restoranına kapanma cezası verildi
09:43 Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor?
09:42 Meteoroloji uyardı: Kar yağışı Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yeniden etkili olacak
Selahattin Demirtaş aday olursa serbest bırakılacak iddiası Selahattin Demirtaş aday olursa serbest bırakılacak iddiası         
10:25
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye Son Dakika! Dolar ve altından rekor seviye         
10:02
Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler Kan izlerini takip eden komşuları buldu! Talihsiz adamı defalarca bıçaklayıp öldürmüşler         
09:54
Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor? Stefan Kuntz hangi takımla eşleşmek istiyor?         
09:43
Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu Doktorlar dünyanın en yeni hastalığının teşhisini koydu         
09:30
Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi Cemil Çiçek de 50+1 tartışmasına katıldı ve Bahçeli'ye yanıt verdi         
09:11
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı         
20:37
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 10:33:27. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu'nun Venedik'i Amasya - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement